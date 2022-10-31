وزير التموين يطمئن المواطنين: جميع السلع متوفرة بكميات كبيرة "فيديو"

طمأن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، المواطنين بشأن السلع الغذائية، وأكد توافر كل السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع الشركات التابعة للوزارة وأيضًا فى الأسواق الحرة.

وزير التموين كشف عن أن مخزون القمح يكفى حتى 5.1 شهر ومن المتوقع استيراد مليون طن من القمح حتى نهاية العام المالى الجارى لتأمين المخزون.

فيما أعلن الوزير عن أن الاحتياطى الاستراتيجى من الزيت يكفى لنحو 5.3 شهر فيما كشف تقرير للوزارة عن زيادة معدلات ضخ الأرز الأبيض بسعر 10.5 جنيه للكيلو على البطاقات بكل المنافذ التموينية والبالغ عددها 40 ألف منفذ تموينى بكل المحافظات، وكذلك استمرار ضخ وطرح الأرز من جانب السلاسل التجارية ومحال السوبر ماركت والمينى ماركت بأسعار تتراوح من 12 - 15 جنيهًا للكيلو المعبأ ويتراوح سعر الكيلو السائب من 11 - 12 جنيهًا.