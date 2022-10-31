اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:07 م
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نظافة القاهرة ترفع كفاءة المحاور والطرق الجديدة

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:01 م
نظافة القاهرة ترفع كفاءة المحاور والطرق الجديدة رفع كفاءة المحاور والطرق الجديدة
كتب ــ سيد الخلفاوى

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نفذت هيئة النظافة والتجميل بالقاهرة، أعمال رفع كفاءة النظافة وتجريد الأتربة لجميع محاور ومداخل محور صلاح سالم والمقطم على مدار الساعة، من غسيل الأرصفة والبلدورات والأسوار بطول الطريق مع دهانات الأرصفة والبلدورات بالجزيرة الوسطى وعلى جانبي الطريق، لمواكبة توسعة وتطوير ورفع كفاءة طريق صلاح سالم المقطم وصولا لشارع 9 والطريق الدائري قطاع شرق القاهرة ومحور جيهان السادات من قطاع منشأة ناصر مرورا بمحور الفردوس، لإظهار العاصمة بالمظهر الحضاري والجمالي الذي تستحقه. 
 
يأتى ذلك بالتزامن مع خلق محاور وطرق جديدة بكافة أرجاء القاهرة لتسهيل عملية التنقل علي كافة الأصعدة من مناطق القاهرة الأربعة بسهولة ويسر، وتكتمل الصورة برفع كفاءة النظافة والتجميل والإنارة بكامل تجهيزاتها، وهو ما يشعر المواطن بالتحسن الملحوظ والفعال في منظومة النظافة الجديدة وفق خطط الهيئة لرفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة أرجاء القاهرة واستغلال إمكانيات الهيئة واستخدام أحدث معدات وسيارات الهيئة. 
 
وقدم اللواء إيهاب الشرشابي رئيس مجلس إدارة الهيئة الشكر والتقدير للجميع من الهيئة ومسئولي النظافة بالمنطقتين الغربية والشرقية علي حسن التعاون والتنسيق في تنفيذ حقيقي ومستمر لرفع مستوى النظافة.

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