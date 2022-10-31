نصاب يعترف: أستولي على أموال المواطنين بزعم وجود تحويلات خاطئة على هواتفهم

كتب محمود عبد الراضي ـ أسماء شلبي

اعترف نصاب بالاستيلاء على أموال المواطنين، بزعم وجود تحويلات خاطئة لمبالغ مالية على هواتفهم المحمولة، حيث تلقى قسم شرطة مصر الجديدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من صاحب محل، بتضرره من أحد الأشخاص لمحاولة النصب عليه.

بالانتقال والفحص، وبسؤال المُبلغ، قرر بأنه تعرض لواقعة نصب، من خلال استقباله رسالة نصية على هاتفه المحمول، تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور أحد الأشخاص والادعاء بأن المبلغ المالى محول لشخصه، وقام باستلام المبلغ ودفع العمولة، وعقب ذلك اكتشف تعرضه لواقعة نصب، ولم يتم تحويل ثمة مبالغ مالية على حسابه بالمحفظة الإلكترونية.

وبتاريخ لاحق استقبل رسالة نصية أخرى من ذات الرقم، تفيد تحويل مبلغ مالى على محفظته الإلكترونية، وحضور شخصين ادعيا بأن المبلغ محول لأحدهما، ورغبا فى استلام المبلغ ودفع العمولة فقام بالإمساك بهما والإبلاغ عنهما، وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطهما وتبين أنهما شقيقين مقيم بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزتهما (سيارة "ملك وقيادة أحدهما"- مبلغ مالى- هاتفى محمول "المستخدمان فى عملية النصب").

وبمواجهتهما بأقوال المُبلغ إعترفا بإرتكاب الواقعة وقررا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه فى النصب على المحال التجارية، وأضافا بإرتكابهما 3 وقائع آخرى بذات الأسلوب، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات تلك الوقائع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية.