نجيب ميقاتي يطالب بانتخاب رئيس جديد للبنان في أسرع وقت

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قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي إن المرحلة المقبلة ستكون قائمة على تصريف الأعمال للاهتمام بتسيير أمور الدولة وشئون المواطنين، لافتاً إلى أن الحل الأول والأخير يتمثل في الوصول إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية سريعا، مشددا على ضرورة حث مجلس النواب لانتخاب رئيس جديد في أسرع وقت.

وعبر ميقاتي - في تصريحات صحفية له - عن ثقته بأن الوزراء لن يتقاعسوا عن القيام بواجباتهم الوطنية أو الحضور لجلسات حكومية إذا لزم الأمر، وذلك في إشارة إلى تلويح عدد من الوزراء لمقاطعة الأعمال الحكومية اعتراضا على عدم تنفيذ المرسوم الذي وقعه الرئيس اللبناني ميشال عون اليوم بقبول استقالة الحكومة وهو ما اعتبره ميقاتي مرسوما بلا قيمة دستورية لكون الحكومة مستقيلة بنص دستوري وقيامها بتصريف الأعمال من منطلق واجبها الدستوري لحين تشكيل حكومة جديدة.

وأضاف ميقاتي أن هناك العديد من المسائل الطارئة والملحة التي ستتولى حكومة تصريف الأعمال التركيز على معالجتها في المرحلة المقبلة بدءا من حل أزمة الكهرباء والمساهمة في تحسين التغذية، وصولاً إلى ضرورة إقرار مشاريع القوانين الإصلاحية في مجلس النواب التي يؤكد عليها صندوق النقد الدولي، مع التركيز على أهمية التشريع وحضور جلسات المجلس النيابي.