نائب محافظ قنا يتفقد معرض طلاب المدارس للمتغيرات المناخية

قنا صابر سعيد

تفقد الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، معرض أنشطة طلاب المدارس، للتوعية بالمتغيرات المناخية، والذى نظمته وحدة تكافؤ الفرص بمقر مبنى الأنشطة التابع لمديرية التربية والتعليم ضمن فعاليات مبادرة " اتغير للتغيرات المناخية "، وذلك بحضور الدكتور محمد السيد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتورة هدى سعدى، مقرر فرع المجلس القومى للمرأة، والدكتور مصطفى ابوالمجد، رئيس قسم الصحة النفسية بكلية التربية جامعة جنوب الوادى، والدكتورة دعاء عسران مدير إدارة الجودة واللامركزية، ومدير وحدة تكافؤ الفرص، ومحمود أسعد، مدير جهاز شئون البيئة، وياسر عبدالموجود، رئيس الاتحاد الاقليمى للجمعيات الأهلية ، ومديرى الشئون المالية والإدارية، والشئون التنفيذية ، والتعليم الفنى، بمديرية التربية والتعليم ، ومدير المركز الاستكشافى للعلوم.

أشاد نائب محافظ قنا، بأعمال الطلاب التى تعكس إدراكهم ومستوى وعيهم بحجم مشكلة التغيرات المناخية، وخطورتها على استدامة الموارد الطبيعية، مشيرا الى أن المعرض يتضمن مجموعة من الأبحاث التى أعدها الطلاب حول أسباب التغيرات المناخية، وأثرها ، وكيفية علاجها، كما يتضن مجموعة من اللوحات الإرشادية لتوعية الطلاب بحجم المشكلة، وكذلك برامج اذاعية وتصميمات مجسمة للكرة الأرضية والأشجار، لافتا إلى أن هذه الأعمال تمثل رسالة للعالم بأن طلاب مصر لديهم وعى كامل بمشكلة التغيرات المناخية .

واستمع عمر " إلى عرض تقديمى، حول أنشطة وحدة تكافؤ الفرص ، ودورها في توعية الطلاب، وتوجيههم نحو زراعة الأشجار بالمدارس، ورعايتها والحفاظ عليها بهدف الحفاظ على البيئة، مؤكدا أن غرس مثل هذه القيم لدى النشئ، سوف يساهم في تنشئتهم تنشئة سليمة، بما يمكنهم من الاستمرار في تبنى مثل هذه الأفكار والمبادرات مستقبلا، وهو ما يعود بالنفع على البيئة.

وأكد نائب المحافظ، أن عقد مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية حول تغير المناخ cop27 فى مصر، يحظى باهتمام عالمى وسوف يحضرها اكبر قادة دول العالم ، وهو ما يؤكد الدور الرائد لمصر ويبرز مكانتها، وتتبنى مصر من خلالها استثمارات هائلة فى مجال التكيف والتخفيف من أثر تلك التغيرات وخاصة ان مصر تمتلك المقومات لذلك من حيث مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة النظيفة، حيث تسطع عليها الشمس معظم العام، كما تمتلك مصر الشواطئ الممتدة التى تمكنها من الاستثمار فى طاقة المياه أو الهيدروجين الأخضر.

وقال وكيل وزارة التربية والتعليم، أن المعرض شارك به جميع الإدارات التعليمية بالمحافظة، مشيرا إلى أن مديرية التربية والتعليم تحرص على نشر التوعية بالآثار السلبة للتغيرات المناخية في جميع المدارس، بهدف خلق جيل واعى لما يدور من حوله ، وينتهج سلوكيات تحد من تلك الآثار ، مثل الاهتمام باعادة تدوير المخلفات البيئية والاستفادة منها واستخدام موارد صديقة للبيئة، مضيفا أن وزارة التربية والتعليم قامت بدمج موضوعات حول التغيرات المناخية ضمن المناهج الدراسية للطلاب في المراحل التعليمية المختلفة.

وأكدت الدكتورة دعاء عسران، أن وحدة تكافؤ الفرص تسعى إلى التوسع في عقد ندوات توعية بالمدارس، بهدف دعم سلوكيات الترشيد لدي الطفل منذ الصغر، وغرس الوعي البيئي لديهم، مضيفة أننا نتطلع إلى التعاون والتنسيق مع جامعة جنوب الوادى، ومؤسسات المجتمع المدنى، والمجلس القومى للمرأة ، لتنفيذ المزيد من برامج التوعية حول التغيرات المناخية.