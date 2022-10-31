منظمة الصحة العالمية تكشف أعراض الإصابة بمرض الكوليرا.. التفاصيل

كتب وليد عبد السلام

كشفت تقارير منظمة الصحة العالمية عن أعراض الاصابة ب الكوليرا والتى تتمثل في :-

1- الإصابة بإسهال مائي حاد، ويستغرق فترة تتراوح بين 12 ساعة و5 أيام لكي تظهر أعراضه على الشخص عقب تناوله أطعمة ملوثة أو مياها ملوثة.

2- لا تظهر أعراض الإصابة بمرض الكوليرا على معظم المصابين بها، رغم وجود البكتيريا في برازهم لمدة تتراوح بين يوم واحد و10 أيام عقب الإصابة بعدواها، وبهذا تُطلق عائدة إلى البيئة ويمكن أن تصيب بعدواها أشخاصًا آخرين.

3- معظم من يُصابون بعدوى الكوليرا يبدون بأعراض خفيفة أو معتدلة، بينما تُصاب أقلية منهم بإسهال مائي حاد مصحوب بجفاف شديد، وصولًا إلى الوفاة.

4- يجيب العلم بأن الكوليرا تصيب الأطفال والبالغين على حد سواء، ويمكن أن تودي بحياتهم في غضون ساعات إن لم تُعالج.