مكتبة الإسكندرية تتسلم نسخة من الوثائق الكرتوغرافية البرتغالية الأصلية

الإسكندرية جاكلين منير

استقبلت مكتبة الإسكندرية، اليوم، السفيرة مانويلا فرانكو؛ سفيرة البرتغال بالقاهرة، ومدحت وهدان قنصل عام البرتغال، بمناسبة قيام المكتبة الوطنية البرتغالية بإهداء مكتبة الإسكندرية نسخة من الوثائق الكرتوغرافية البرتغالية الأصلية Portugaliae monumenta cartographica.

ويضم الإهداء ستة مجلدات تتضمن الكشوف والخرائط الأصلية للاكتشافات البحرية البرتغالية، والتي تغطي الفترة من القرن الرابع عشر حتى السابع عشر الميلادي، وتعود أهمية هذه المجلدات إلى أنها نُشرت عام 1960 بمناسبة إحياء الذكرى الخمسمائة لوفاة الأمير البرتغالي هنري "الملاح"، حيث تضم مكتبة متخصصة للخرائط، تضم حوالي سبعة آلاف خريطة تغطي جميع أنحاء العالم، مؤكدًا أن هذا الإهداء يمثل إضافة بالغة الأهمية للمكتبة.

ويأتي هذا الإهداء في إطار علاقات التعاون الوثيقة بين مصر والبرتغال، حيث إن وفدا من مكتبة الإسكندرية قد زار المكتبة الوطنية البرتغالية في عام 2018، والتقى برئيس جمهورية البرتغال. وأعرب عن أمله في التوسع في مجالات التعاون بين الجانبين في المستقبل.

من جانبها، أعربت السفيرة مانويلا فرانكو عن سعادتها لتقديم هذا الإهداء المقدم من المكتبة الوطنية البرتغالية إلى مكتبة الإسكندرية، وأوضحت أن هذه المجلدات تعد من أهم المصادر الكرتوغرافية التاريخية التي توثق الاكتشافات الجغرافية البرتغالية.

وقالت فرانكو إنها تتطلع للمزيد من التعاون مع مكتبة الإسكندرية في مجالات العلوم والثقافة والخدمات المقدمة لصغار الباحثين.