مصرع شخص أسفل عجلات القطار في المنيا

المنيا-حسن عبد الغفار

لقي شخص مصرعه، بعد أن صدمه القطار أثناء عبور مزلقان في مركز مطاي بشمال محافظة المنيا، وتم نقل جثته للمستشفى تحت تصرف النيابة العامة.

تلقت الاجهزة الأمنية بالمنيا، إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بورود إشارة من مباحث السكة الحديد، تتضمن مصرع شخص أثناء عبور مزلقان قرية الكفور التابعة لمركز مطاي في شمال المحافظة.

بانتقال الأجهزة الأمنية والفحص، تبين أنه أثناء عبور "سامح ممدوح" 21 عاما، مقيم بقرية لطف الله بمركز مطاي، مزلقان السكة الحديد أمام قرية الكفور صدمه القطار رقم 165 القادم من محافظة أسيوط في اتجاه القاهرة، ونتج عن ذلك وفاته.

تم نقل الجثة المتوفي إلي مشرحة المستشفي العام تحت تصرف النيابة العامة التي باشرت التحقيق وطلبت تحريات إدارة البحث الجنائي حول ظروف وملابسات الحادث.