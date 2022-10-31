مسئول أمريكى: يجب تسعير الطاقة بطريقة تسمح بالنمو الاقتصادى

وأفادت قناة (الحرة) الإخبارية الأمريكية اليوم الإثنين، أن هوكستين شدد خلال مؤتمر أبوظبي للبترول "أديبك 2022" في العاصمة الإماراتية، على أن هناك حاجة ماسة لمزيد من الاستثمارات في قطاع النفط والغاز.

ويشهد مؤتمر "أديبك 2022" حضورا من أكثر من 160 دولة بمشاركة 28 جناحا دوليا، ليكون أكبر منتديات الطاقة وأكثرها شمولا في العالم.

ويعد معرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول "أديبك 2022"، منصة "استثنائية" تعمل على رسم مستقبل قطاع الطاقة العالمي انطلاقا من دولة الإمارات، كما يعتبر من أهم الأحداث العالمية ومحطة رئيسة لصناع القرار والخبراء والمختصين في قطاع الطاقة العالمي؛ حيث يتخلله أيضا عقد أكثر من 350 جلسة حوارية يشارك فيها ما يزيد على 1200 متحدث يتضمنهم عدد كبير من الوزراء والرؤساء التنفيذيين وصناع القرار.