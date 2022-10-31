مدبولى يتابع موقف انتقال الحكومة والمشروعات الجاري تنفيذها بالعاصمة الإدارية الجديدة

كتبت هند مختار

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الإثنين، المهندس خالد عباس، رئيس مجلس الإدارة، والعضو المنتدب لشركة العاصمة الإدارية الجديدة للتنمية العمرانية؛ وذلك لمتابعة جهود الانتقال الحكومى إلى مقار الوزارات بالعاصمة الإدارية، وكذا الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى أن مشروع العاصمة الإدارية الجديدة يعمل وفق منظومة متكاملة؛ مشددا على ضرورة الانتهاء من المشروعات الجارى تنفيذها فى هذا المشروع العملاق وفق أعلى مستوى من الكفاءة والجودة، مع مراعاة توفير مختلف الخدمات من أجل تيسير الانتقال الحكومى إلى العمل بشكل دائم ومستقر من الحى الحكومي.

وصرح السفير نادر سعد، المتحدث الرسمى لرئاسة مجلس الوزراء، بأن اللقاء شهد استعراض عدد من الموضوعات والملفات، من بينها جهود التنسيق الذى يتم من جانب الحكومة والشركة بشأن انتقال العاملين بالجهاز الإدارى للدولة إلى مقار وزاراتهم وجهاتهم بالعاصمة الإدارية الجديدة، للعمل بالحى الحكومى بصفة دائمة، وفى هذا الإطار أوضح المهندس خالد عباس أن هناك اجتماعات يتم عقدها أسبوعيا مع الجهات المعنية؛ للتنسيق فى هذا الشأن وتوفير الخدمات المختلفة بالحى الحكومي.

كما أشار المتحدث الرسمى إلى أن اللقاء شهد أيضًا التنويه إلى جهود التنسيق بين الشركة والمسئولين بوزارة الداخلية بهدف تحديد الطرق والمحاور التى تمكن الموظفين من الوصول إلى مقار أعمالهم بالحى الحكومي، بعيدا عن أعمال الإنشاءات المختلفة، كما يتم التنسيق مع الجهات المعنية بهدف الانتهاء من رصف الطرق الرئيسية، بالإضافة إلى أعمال تنسيق الموقع.

وقال "سعد": عرض المهندس خالد عباس، خلال اللقاء، موقف الـ 40 ألف فدان بالمرحلة الأولى من العاصمة الإدارية، سواء من حيث الأراضى التى تم تخصيصها، أو موقف المشروعات الجارى تنفيذها، وفى ضوء ذلك تناول عباس الجهود المبذولة لعقد شراكات مع القطاع الخاص فى عدد من المشروعات.