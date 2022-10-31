محافظ قنا يشهد وصول المياه العذبة إلى منازل عدد من قرى نقادة

قنا صابر سعيد

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق بمركز نقادة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.

أوضح المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مؤسسة بالعربى انسان للتنمية قامت بتنفيذ خط مياه بطول 330 متر، وقطر 6 بوصة ، بتكلفة مالية 1.5 مليون جنيه لخدمة قرى ( أسمنت، دراو، بشلاو، ساحل دراو، عزبة طايع، ساحل سليم )، مؤكدا أن خط المياه ساهم فى توفير المياه العذبة لتلك المناطق بشكل منتظم.

وأضاف الداودى، أن المحافظة تحرص دائما على رفع كفاءة محطات المياه، وإحلال وتجديد الشبكات الأرضية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات، ومن جانبهم قدم الأهالى شكرهم لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية لإهتمامهم بتوفير كافة الخدمات الاساسية للمواطنين.