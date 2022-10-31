محافظ قنا يشهد وصول المياه العذبة إلى منازل عدد من قرى نقادة

شهد اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، وصول المياه العذبة إلى منازل المواطنين بعدد من المناطق بمركز نقادة، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والمهندس رجب عرفة، رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحى بقنا، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة.
أوضح المحافظ، أن شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالتعاون مع مؤسسة بالعربى انسان للتنمية قامت بتنفيذ خط مياه بطول 330 متر، وقطر 6 بوصة ، بتكلفة مالية 1.5 مليون جنيه لخدمة قرى ( أسمنت، دراو، بشلاو، ساحل دراو، عزبة طايع، ساحل سليم )، مؤكدا أن خط المياه ساهم فى توفير المياه العذبة لتلك المناطق بشكل منتظم.
وأضاف الداودى، أن المحافظة تحرص دائما على رفع كفاءة محطات المياه، وإحلال وتجديد الشبكات الأرضية بهدف تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وضمان وصول المياه إلى المنازل بنفس جودتها بالمحطات، ومن جانبهم قدم الأهالى شكرهم لمحافظ قنا، والقيادات التنفيذية لإهتمامهم بتوفير كافة الخدمات الاساسية للمواطنين.
واصل اللواء اشرف الداودى، محافظ قنا، جولاته على الأسواق والمحال التجارية بمدينة نقادة لضبط الأسعار ، رافقه الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، وأحمد السيد، وكيل وزارة التموين، والدكتور إبراهيم يوسف مدير عام مديرية الطب البيطرى، وياسر حمادى، رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة نقادة، ومسئولى جهاز حماية المستهلك.
وتفقد محافظ قنا، عدد من المجمعات الاستهلاكية، ومحلات بيع الجملة، وأسواق الخضروات والفاكهة، وشدد على اصحاب المجمعات والبائعين بضرورة الإعلان عن أسعار كل سلعة بشكل واضح، وألا تتجاوز أسعار السلع، الأسعار الاسترشادية المقررة من قبل مديرية التموين والتجارة الداخلية، مؤكدا أنه سيتم تحرير محاضر مخالفة، وفرض غرامات لكل من يخالف تلك التعليمات.
وطمأن المحافظ المواطنين، بأن الدولة تقف بجانبهم ولن تسمح بإستغلالهم من قبل التجار والبائعين معدومى الضمير، لافتا إلى أن الدولة أقرت حزمة الحماية الاجتماعية الاستثنائية التي كلف بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، تأكيدا على حرص الدولة فى تقديم الدعم للمواطنين فى ظل الظروف الاقتصادية القاسية التي يشهدها العالم بأسره.
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