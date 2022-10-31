محافظ بني سويف يلتقى مراسلي الصحف والمواقع الإخبارية لمناقشة سبل التعاون

بنى سويف هانى فتحى

أكد الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، على أهمية الدور الكبير الذي يقوم به الإعلام، باعتباره شريكاً أساسياً في الدفع بجهود المحافظة في المجالات التنموية والخدمية، بجانب دوره البناء في تعزيز الوعى لدى المواطنين، في مواجهة الشائعات والأكاذيب، مشيراً إلى أهمية الإعلام في رصد نبض الشارع وتناول الأحداث المهمة التي تشغل المواطنين ونقلها إلى المسئولين

وأشار محافظ بنى سويف إلى أن الإعلام في محافظة بني سويف سواء كان صحفًا أو مواقعا إخبارية أو صفحات تواصل اجتماعي تقوم بواجبها الوطني، حيث ترصد الواقع الخدمي واحتياجات المواطن، بجانب رفع الوعي لدى المواطن بالجهود التي تبذلها الدولة المصرية في سبيل تحسين جودة وحياة المواطنين، مؤكدا على أن الإعلام بمختلف أنواعه يساهم بشكل فعال في دفع الجهود التنموية

جاء ذلك خلال لقائه بمجموعة من الإعلاميين بمحافظة بني سويف، وفي حضور النائب عماد خليل عضو اللجنة التنسيقية لشباب والأحزاب والسياسيين، حيث تم بحث عدد من الموضوعات التي قد سبق وأن طرحوها من قبل، وبعض الاستفسارات التي تطلب مواقعهم وصحفهم الإخبارية الإجابة عليها، وعدد من الموضوعات التي تشغل الرأي العام بالشارع السويفي، وآلية التعامل معها بما يحقق طموحات المواطنين، وذلك من خلال السعي المستمر لذلك وتضافر كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية

وخلال اللقاء تم فتح باب الحوار مع الإعلاميين،أجاب خلاله المحافظ عن العديد من الأسئلة التي تناولت بعض المعوقات والمشكلات بقطاعات الصحة والطرق والكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي، واستمع المحافظ لبعض المقترحات التي تساهم في حل العديد من المشكلات اليومية للمواطن، بالإضافة إلى استعراض ما تم إنجازه من مشروعات خدمية تنموية بالمحافظة في مختلف القطاعات والمرافق في كافة قطاعات البنية التحتية من شبكة طرق ومحاور مرورية وعرضية وصحة وتعليم وكهرباء واستثمار وصناعة

وتناول اللقاء مناقشة الجهود المشتركة في مواجهة غلاء الأسعار، ومواجهة كافة صور الاحتكار والغش التجاري الذي قد يقوم به البعض بالأسواق، مشيرًا إلى لقائه بأعضاء الغرفة التجارية والتموين وحماية المستهلك، ومؤكدًا على ضرورة التعاون المجتمعي في ذلك، وأن للإعلام دور مهم في ذلك

بالإضافة إلى استعراض أهم المشروعات الجديدة الجاري تنفيذها، والتي ستساهم في تحقيق نقلة نوعية في مستوى الخدمات الحيوية، بجانب استماع المحافظ لبعض طلبات الصحفيين التي ينقلون فيها مطالب المواطنين من مختلف الفئات، حيث أكد المحافظ على دراسة بعضها، والتوجيه بالحلول وتلبية البعض الأخر، مؤكدا على أن الإعلام يمثل أحد أهم المنافذ التي تستقبل وترصد من من خلالها أجهزة المحافظة التنفيذية الموقف والمستوى الخدمي في كل القطاعات

كما تناول اللقاء مناقشة بعض المشروعات المستقبلية المقرر البدء فيها خلال الفترة المقبلة، بالإضافة إلى جهود التنمية في مشروعات حياة كريمة لتطوير قرى مركزي ببا وناصر، فضلا عن الخدمات المقدمة للمواطنين في كافة المجالات وجهود الحكومة في مجالات الصناعة والزراعة من خلال تنمية المناطق الصناعية بالمحافظة، والتوسع في الرقعة الزراعية ودعم مشروعات الزراعة.