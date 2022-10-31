محافظ المنوفية يلتقي أهالي قرية النعناعية لبحث مطالبهم

التقى اليوم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بوفد من أهالى قرية النعناعية التابعة لمركز ومدينة أشمون للاستماع إلى مطالبهم، وإيجاد الحلول المناسبة لها وفقا للوائح والقوانين المنظمة لذلك، عقب جولته الميدانية يوم الخميس الماضى لتفقد مدرسة النعناعية الابتدائية المشتركة، بحضور الاستاذ خالد النمر رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون.

حيث استمع محافظ المنوفية لشكواهم والتماسهم بشأن تخفيض القيمة السعرية لتقنين منازلهم المقامة على أرض أملاك دولة مراعاة لظروفهم المعيشية والاجتماعية الصعبة، وعلى الفور كلف المحافظ الإدارة العامة لأملاك الدولة بنزول لجنة والمعاينة على الطبيعة لإعادة دراسة السعر وفقاً للضوابط المنظمة وبحث إمكانية تقسيط المبالغ المستحقة لأقصى مدة والعرض عليه.

كما وجه المحافظ مدير عام هيئة الأبنية التعليمية بالمنوفية بدراسة وفحص طلب أحد المواطنين يمتلك منزل قديم بجوار مدرسة النعناعية الابتدائية لنزع ملكيته بناءً على طلبه وضمها للمدرسة بهدف توسعتها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بشأن تعويضه، كما وجه المحافظ بصرف مساعدة مالية عاجلة لمواطنة أرملة تعول أولاد بالمراحل التعليمية المختلفة وليس لها مصدر رزق ثابت مراعاة لظروفها المعيشية الصعبة.

يأتى هذا اللقاء فى إطار حرص واهتمام محافظ المنوفية على التواصل الدائم والمباشر مع جموع أهالى المحافظة للمساهمة فى تلبية مطالبهم وحل شكواهم فى إطار اللوائح والقوانين.