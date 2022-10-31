محافظ أسوان: إزالة التعديات على أملاك الدولة ضمن الموجة الـ 20 بجميع المراكز

أكد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان على استمرار الحملات ضمن أعمال الموجة الـ 20 لإزالة التعديات على أملاك الدولة سواء الأراضى الزراعية أو مخالفات البناء بجميع المراكز والمدن تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى، وطبقاً لتكليفات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء، وبمتابعة متواصلة من اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية.

وأشار اللواء أشرف عطية محافظ أسوان فى "تصريحات صحفية" إلى ضرورة تكثيف الجهود واتخاذ الإجراءات القانونية والإدارية اللازمة لردع المتعديين والمخالفين والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات أولاً بأول لاسترداد حق الدولة وفرض سيادة القانون، ومن جانبه أكد المهندس سيد مدنى رئيس مركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعلميات محافظ أسوان تم تنظيم حملة استهدفت إزالة 3 حالات تعدى بالبناء على أملاك الدولة بحى الصداقة الجديدة بمساحة 750 م2، بالإضافة إلى تنفيذ قرار إزالة فورية لحالة تعدى فى المهد بمساحة 200م2 بالصداقة الجديدة أيضاً، مشيراً إلى أنه تم مصادرة جميع مواد البناء المستخدمة مع تحرير المحاضر اللازمة واتخاذ جميع الإجراءات القانونية تجاه المتعديين.

كما أوضح المهندس سيد مدنى بأن الحملة كانت بإشراف مصطفى جمعة رئيس الحى وبمشاركة الفنيين والعاملين بالوحدة المحلية، علاوة على مشاركة القوات الأمنية بقيادة مأمور قسم شرطة ثان.