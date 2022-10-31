متهم وقاض.. حقوق السادات تنظم محاكمة صورية لتدريب الطلاب

كتب ـ محمد صبحى

نشرت كلية الحقوق ب جامعة السادات صور نموذج محاكاة للمحكمة الصورية لطلاب الكلية، يدور حول المحكمة وقفص الاتهام ومهنة المحاماة، وذلك فى إطار تدريب الطلاب لصقل الجانب العملى وتدريب الطلاب عمليا على قضية جنائية من أروقة المحاكم المصرية.

قالت الدكتور سحر إمام عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، إن الكلية تعتمد على تدريب الطلاب بجانب الدراسة النظرية التطبيق العملى وهذا جزء من فلسفة الدراسة فى الكلية بهدف صقل التدريب العملية للطلاب فى فنون المرافعات والقضايات، ويتم توزيع الأدوار على الطلاب مع متخصصين من القضاء والمحامين.

وأضافت الدكتورة سحر إمام فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، أن ما تم تدريبهم على فن المرافعة ومهنة المحاماة والرسالة السامية للمهنة ودور القاضي فى كيف يمارس عمله والحياد والموضوعية والمرافعات، مؤكدة أن الكلية دائما ما تنظم مسابقات داخلية وتشترك فى مسابقات خارجية وحصلت العام الماضى على المركز الثانى فى فن المرافة فى مسابقة شارك فيها مختلف كليات الحقوق، كما نشترك هذا العام فى أكثر من مسابقة.

وذكرت عميد كلية الحقوق بجامعة السادات، أن اللائحة الداخلية للكلية فيها مشروع تدريبى للطالب أسوة بالكليات العملية حول كيفية تقديم نشاط ويتدرب وكيفية عمل دراسة ميدانية .