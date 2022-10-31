جامعة السادات تقرر تعيين 5 معيدين بكليات الحقوق والطفولة والسياحة والفنادق

المنوفية -فريق المحافظات

عقدت الجلسة الشهرية لمجلس جامعة مدينة السادات بمحافظة المنوفية، أكتوبر 2022 برئاسة الدكتور خالد جعفر رئيس الجامعة، وبحضور الدكتور شريف محمد على نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، والدكتور عماد ذكريا أمين عام الجامعه وعمداء الكليات والمعاهد.

أستهل رئيس الجامعه المجلس بتقديم الشكر والتقدير للقيادة السياسية على ما تحقق من إنجازات ومشروعات قومية عملاقة حققت نقله نوعيه وحضارية على كافة المستويات ، مؤكداً أن ما تحقق يعد طفرة وإعجاز فى مختلف القطاعات مما كان له الأثر ، وساهم في الإرتقاء بالخدمات المقدمة للإنسان المصرى .

وأستعرض مجلس الجامعة المشاركه فى مؤتمر الأطراف والمزمع عقده في نوفمبر القادم برئاسة وزير خارجية مصر والمقام فى شرم الشيخ ، مشيرا إلى أن الجامعة كانت حريصة على عقد المؤتمرات العلمية ،والندوات ، والفعاليات التى تستهدف تنمية وعى الطلاب والمجتمع بقضية التغيرات المناخية ، ولتشجيع الشباب للبحث وإعداد البحوث العلمية التى تستهدف دعم قضية المناخ ، وإيجاد حلول لها وقد استضافة الجامعه رائد المناخ للرئاسة الدكتور محمود محى الدين الذى القى محاضره فى منتدى الاقتصاد الاخضر وهو احدفعاليات مبادرة الاقتصاد الاخضر التى اطلقتها جامعة مدينة السادات على مستوى الجمهورية.

وجاءت قرارات المجلس بالموافقة على ،إشتراك جامعة مدينة السادات في معرض الإبتكار الأخضر للمؤتمر الدولي للدول الأطراف في معاهدة الأمم المتحدة للتغيرات المناخية COP27 فى نوفمبر القادم بشرم الشيخ ،الموافقة على تعيين عدد خمس مدرسين بكليات التربية للطفولة المبكرة ، والحقوق ، والسياحة والفنادق ، تعيين عدد ثلاث أساتذه مساعدين بكلية الطب البيطري ، والصيدلة ، والموافقة على تعيين أستاذ بمعهد الدراسات والبحوث البيئية واستكمل المجلس عرض الموضوعات المدرجه بأجندة المجلس.

وفى نهاية المجلس وجه رئيس الجامعة الشكر لنائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب وأمين عام الجامعة و لعمداء الكليات والمعاهد .