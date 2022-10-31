ما هى إجراءات وزارة الرى فى التعامل مع موسم السيول؟

كتبت ــ أسماء نصار

تتخذ وزارة الموارد المائية والرى إجراءات متعددة للتعامل مع موسم السيول والأمطار الغزيرة، تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى وإجراءات موسمية وإجراءات استباقية.

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم إجراءات الوزارة فى التعامل مع الأمطار والسيول.

1- تشتمل الإجراءات بعيدة المدى على تنفيذ مشروعات فى مجال الحماية من أخطار السيول .

2- تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتى تهدف لتوفير الحماية اللازمة من أخطار السيول للمواطنين وحماية مدن ومنشآت سياحية وقرى بدوية وتجمعات وطرق وخطوط اتصالات وغاز ومياه وكهرباء وأبراج كهرباء .

3- يتم حصاد مياه الأمطار والتى يمكن استخدامها من التجمعات البدوية فى المناطق المحيطة لاستخدامات الشرب والرعى وشحن الخزان الجوفى.

4- الإجراءات الموسمية تتمثل فى المرور الدورى على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلى والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح.

5- يتم التعامل الفوري مع أى تعديات على مجرى المخرات وإزالتها، نظرا لضرورة الحفاظ على شبكة تصريف مياه السيول بدون وجود أى عوائق أو أعمال ردم لخطورة وجود مثل هذه العوائق في تجمع مياه السيول أمام هذه العوائق ، الأمر الذى يؤدى لإرتفاع منسوب المياه بالمخر، والتسبب في غرق الأراضى المحيطة به ، وما يمثله ذلك من خطورة داهمة على المواطنين والمنشآت.