وقال غانم إن الإجراءات التي تتخذها وزارة الموارد المائية والري تنقسم إلى إجراءات بعيدة المدى، وموسمية، واستباقية.

وأضاف أن الإجراءات بعيدة المدى تشتمل على تنفيذ مشروعات في مجال الحماية من أخطار السيول، حيث تم إنشاء 1400 منشأ للحماية بمختلف المحافظات، والتي تهدف لحماية المواطنين والمنشآت وحصاد مياه الأمطار، أما الإجراءات الموسمية فتتمثل في المرور الدوري على مخرات السيول بمحافظات الوجه القبلي والبحر الأحمر وشمال وجنوب سيناء ومطروح للتأكد من عدم وجود أي عوائق أو حشائش أو تعديات لمنع تراكم المياه أمام هذه العوائق بالشكل الذي قد يؤدي لحدوث غرق في بعض المناطق.

وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة الري أنه بالنسبة للإجراءات الاستباقية، فالوزارة لديها مركز للتنبؤ بالأمطار لرصد كميات ومواقع هطول الأمطار قبل حدوثها بثلاثة أيام.. مؤكدا أنه يتم توفير هذه البيانات بشكل فوري عبر جروب "واتس آب " تشارك فيه جميع الوزارات والجهات المعنية والمحافظات ليتاح لجميع الجهات اتخاذ الإجراءات الاستباقية اللازمة للتعامل مع الأمطار الغزيرة والسيول.