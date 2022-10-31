ماذا تفعل إذا أصابك نزيف الأنف؟.. اتبع هذه الخطوات

كتبت نهير عبد النبى

نزيف الانف من المشاكل الشائعة التي يعانى منها البعض وخصوصا الأطفال وكبار السن وحسب ما ذكره مركز السيطرة على الامراض قد يصاب الطفل بنزيف في الأنف من حين لآخر أو في كثير من الأحيان، و عادةً ما يحدث نزيف الأنف الأكثر شيوعًا عند الأطفال بالقرب من مقدمة الأنف ، على الجدار الفاصل بين جانبي الأنف (الحاجز) ، وعادةً ما يبدأ من فتحة أنف واحدة فقط.

يبدأ نزيف الأنف في بعض الأحيان بعيدًا في الأنف ، لكن هذا نادر الحدوث ويحدث غالبًا عند كبار السن أو أولئك الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو إصابات الأنف أو الوجه.

إذا أصبت بنزيف في الأنف

أنت تعلم أنه يجب عليك زيارة الطبيب إذا كان نزيف أنفك ناتجًا عن إصابة ، مثل لكمة. ولكن ماذا لو بدأ النزف من تلقاء نفسه؟

اتبع هذه الخطوات:

-لا تستلقي اجلس أو قف.

-استخدم المناديل أو المنشفة الرطبة لالتقاط الدم.

-أمِل رأسك إلى الأمام لا تميل رأسك للخلف.هذا يمكن أن يجعل الدم يسيل في حلقك.

-اقرص الجزء الرخو من أنفك معًا (أسفل الجزء العظمي من أنفك مباشرةً) وتنفس من خلال فمك افعل هذا لمدة 10 دقائق تأكد من استمرار الضغط لمدة 10 دقائق دون توقف. يبدو أنه وقت طويل عندما تفعل ذلك بالفعل ، لذا قد يساعدك وجود شخص ما في التحقق من الوقت.

-إذا لم يتوقف نزيف أنفك بعد 10 دقائق من الضغط ، اضغط عليه لمدة 10 دقائق أخرى إذا لم يتوقف الأمر بعد ، يجب على والدتك أو والدك أو أي شخص بالغ آخر التحدث إلى الطبيب.

-لا تعبث بأنفك أو تفركها أو تنفثها - فقد يؤدي ذلك إلى زيادة نزيف أنفك.

متى يجب علي زيارة الطبيب؟

يجب على والديك الاتصال بالطبيب أو اصطحابك إلى قسم الطوارئ إذا:

-تشعر بالدوار أو الضعف أو الإغماء (وكأنك قد تفقد الوعي).

-أنفك تنزف بسرعة أو يبدو أنك تفقد الكثير من الدم.

-لقد بدأت للتو في تناول دواء جديد.

-لديك أعراض أخرى ، مثل كدمات غير عادية على جسمك.

-أنت تنزف لفترة طويلة بعد أن تتأذى.

-إذا كنت تنزف من مناطق أخرى من جسمك ، مثل اللثة.

ما الذي يسبب نزيف الأنف؟

تحدث معظم حالات نزيف الأنف عندما تنكسر الأوعية الدموية الصغيرة التي تبطن الأنف من الداخل وتنزف هذه الأوعية الدموية هشة للغاية وتقع بالقرب من السطح ، مما يجعلها أهدافًا سهلة للإصابة.

الأسباب الشائعة هي:

-شد شيء ما في الأنف

-نزلة برد أو حساسية خاصة مع العطس والسعال ونفث الأنف

-هواء داخلي جاف وساخن (عادة خلال فصل الشتاء) ، مما يتسبب في تشقق الأنف من الداخل وتقشره وحكة.

-في كثير من الأحيان ، يمكن أن تسبب إصابات الجزء الخارجي من الأنف أو الوجه أو الرأس نزيفًا في الأنف إذا حدث هذا ، فأنت بحاجة إلى زيارة الطبيب على الفور.

هل يمكنني منع نزيف الأنف؟

إذا كنت ترغب في الحصول على عدد أقل من نزيف الأنف:

-لا تمسك أنفك أو تلصق أي شيء في أنفك.

-تجنب نفخ أنفك بقوة مفرطة.

-إذا كنت تعاني من الحساسية ، فاستشر طبيبًا عنها. إذا تمكنت من السيطرة على الحساسية لديك ، فمن المحتمل ألا يكون أنفك مسدودًا ومتهيجًا.

-ارتدِ معدات واقية ، مثل خوذات الهوكي وكرة القدم والبيسبول وأي رياضة أو نشاط آخر يتطلبها.

-استخدم بخاخ الأنف الملحي (الماء المالح) أو قطرات الأنف الملحية أو هلام ملحي مرتين أو ثلاث مرات في اليوم.