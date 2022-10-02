نزيف الأنف.. 5 خطوات لوقف النزيف في المنزل

كتبت إيناس البنا

الأطفال الذين تقل أعمارهم عن 10 سنوات هم أكثر عرضة للمعاناة من نزيف الأنف، على الرغم من عدم وجود مشكلة صحية أساسية، إلا أنه يمكن أن يكون أمرًا شاقًا لطفل.

كيف توقف نزيف الأنف؟



وفقا لموقع " timesnownews "، الأنف مليء بالأوعية الدموية التي يمكن أن تصاب بسهولة مما يؤدي إلى حدوث نزيف، إذا حدث النزيف، فالخطوة الأولى هي عدم القيام بذلك بهلع حيث يمكن علاجه في المنزل دون الحاجة إلى دعم أو رعاية طبية، اتبع المدرجة خطوات لوقف النكسير في البيت.

الخطوة 1:



حاول العمل من أجل الوقاية كخطوة أولى، إذا كان نزيف الأنف متكررًا بالنسبة لك ، فحاول الحفاظ على ترطيبه باستخدام القليل من الفازلين، وإبقاء أظافر الأصابع قصيرة، وشرب الكثير من الماء طوال اليوم لمنع الإصابات والجفاف.

الخطوة 2:



إذا حدث النزيف ، حاول أن تضغط على الأنف بقوة في الجزء السفلي الناعم لمدة خمس دقائق والجلوس بشكل مستقيم، لا تستلقي، تنفس بهدوء من خلال الفم وضع كيس ثلج أو شيء بارد على رأسك.

الخطوة 3:



عندما تضغط على الأنف، يمكن أن يتدفق الدم إلى الحلق، في هذه الحالة ، ابصقها بدلًا من محاولة ابتلاعها.

الخطوة 4:



إذا لم يتوقف النزيف بعد القرص لمدة خمس دقائق ، انتظر لمدة خمس دقائق أخرى، إذا لم يتوقف الأمر بعد ، فسرع إلى الطبيب.

الخطوة 5:



النزيف مشكلة شائعة ويمكن علاجها في الغالب بالإسعافات الأولية. لا داعي للذعر أو القلق لأنه يمكن أن يرفع ضغط الدم ويسبب مزيدًا من النزيف.