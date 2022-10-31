للأمهات.. 4 أشياء لا تعرفيها عن أسنان طفلك

كتبت ميرفت رشاد

معظمنا على دراية بالعناية اليومية بالأسنان الأساسية ، ولكن ماذا عن الرعاية الآمنة للأسنان لطفل صغير؟ ، فإليك أربعة أسئلة شائعة أجاب عليها الدكتور كريستوفر مورين ، طبيب أسنان الأطفال في مركز Advocate Illinois Masonic الطبي في شيكاغو، وفقا لما نشره موقع " ahchealthenews".



متى يجب أحضر الطفل إلى طبيب الأسنان لأول مرة؟

توصي الأكاديمية الأمريكية لطب أسنان الأطفال بأن تكون الزيارة الأولى للأسنان للطفل في وقت قريب من ظهور الأسنان الأولى ، بشكل عام قبل عيد ميلاد الطفل الأول، الغرض من هذه الزيارة الأولى هو البحث عن التجاويف ،تعد زيارة طبيب أسنان الأطفال مصدرًا رائعًا للمعلومات وسيمنح الوالدين الأدوات التي يحتاجونها للحفاظ على أسنان الطفل خالية من التسوس.

متى يجب أن أبدأ في تنظيف أسنان الطفل بالفرشاة؟

إن وقت بدء تنظيف الأسنان بالفرشاة هو عندما تنبثق السن الأول (قبل ذلك ، يجب على الآباء استخدام منشفة ناعمة يوميًا لمسح لثة أطفالهم برفق.) في البداية ، يوصى باستخدام معجون أسنان خالٍ من الفلورايد، هذا سيعود الطفل على مفهوم استخدام معجون الأسنان ، ولا يوجد ضرر محتمل إذا ابتلع معجون الأسنان ، يجب على الآباء التبديل إلى معجون أسنان الأطفال الذي يحتوي على الفلورايد، من المحتمل ألا يتمكن الطفل من البصق بعد ، لذا لا يلزم سوى مسحة صغيرة من معجون الأسنان، لن يكون هناك أي ضرر إذا ابتلع الطفل هذه الكمية الصغيرة من معجون الأسنان ، لكن تعريض الأسنان للفلورايد في هذا العمر مفيد للغاية.

هل الخيط آمن للطفل؟

نعم ، استخدام الخيط آمن في أي عمر، قد يلاحظ الآباء فراغات كبيرة بين الأسنان عند الأطفال الصغار وقد يعتقدون أن استخدام الخيط ليس ضروريًا، قد يكون هذا صحيحًا ، لكن ليس من السابق لأوانه أبدًا تعريف الأطفال بمفهوم تنظيف الأسنان بالخيط، ضع في اعتبارك أن الأطفال يحتاجون إلى المساعدة في تنظيف الأسنان بالخيط حتى سن 6 أو 7 سنوات.

هل عادات مص الإبهام واللهايات ضارة؟

توفر اللهايات ومص الإبهام الراحة للأطفال وهي عادات صحية إلى حد ما، عادةً ما يتوقف الأطفال عن هذه العادات من تلقاء أنفسهم في سن الثالثة، وعندما يستمر الأطفال الأكبر سنًا في استخدام إبهامهم أو اللهاية ، فإن الشفط الناتج قد يغير الأسنان أو حتى يغير شكل فك الطفل في هذه الحالة ، قد تكون هناك حاجة لتدخل تقويم الأسنان في المستقبل.