كلية الدراسات الأفريقية بجامعة القاهرة تنظم اليوم محاضرة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر

كتب ـ محمد صبحى

تنظم كلية الدراسات الأفريقية العليا جامعة القاهرة ، تحت رعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور عطية الطنطاوي عميد كلية الدراسات الأفريقية العليا، محاضرة بعنوان "احتفالات انتصارات أكتوبر 73" في إطار احتفالات جامعة القاهرة بانتصارات أكتوبر وإطلاق عام 2022 - 2023 عامًا للاحتفال بالعيد الذهبي لذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة.

ويتحدث في المحاضرة والتي تعقد اليوم 31 أكتوبر في تمام الساعة 5 مساء، وتأتي ضمن الملتقى الثقافي الأفريقي، اللواء أركان حرب مجدي فؤاد صادق، ويعقبها لقاء تعريفي بجهود الدولة المصرية في المشروع القومي حياة كريمة تتحدث فيه الأستاذة آية عمر رئيس مجلس أمناء مؤسسة حياة كريمة.