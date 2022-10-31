"كلنا معك" مبادرة لجامعة القاهرة لدعم الأطفال مرضى السرطان

كتب محمد صبحى

أطلقت جامعة القاهرة مبادرة "كلنا معك" لأطفال مرضى السرطان، برعاية الدكتور محمد عثمان الخشت رئيس الجامعة، والدكتور محمد سامى عبد الصادق نائب رئيس الجامعة لشؤن خدمة المجتمع وتنمية البيئة، وبمشاركة معهد الأورام وكليات الدراسات العليا للتربية والزراعة وطب الأسنان، والتربية النوعية والتمريض ومديرية التعليم بالجيزة، وبحضور عدد من عمداء كليات جامعة القاهرة وطلاب الجامعة.

وقالت الدكتورة إيمان هريدى عميد كلية الدراسات العليا للتربية، فى تصريحات لـ" اليوم السابع"، إن اليوم يهدف إلى دعم أطفال السرطان حيث تم تنظيم ماراثون رياضى بمشاركة طلاب الجامعة ويوم أنشطة فى ملاعب كلية الزراعة، مشيرة إلى أن اليوم بدأ بكلمات لنائب رئيس الجامعة وعمداء الكليات المشاركين، تم خلالها التأكيد على التوعية بكيفية التعامل مع هذا المرض ولكل من يتعامل مع المريض، والتأكيد أيضا على مساندة الجامعة بكل إمكاناتها البشرية والعلمية للأطفال وللأسر وتقديم معهد الأورام يد العون الداعمة والدائمة للأطفال، والتوعية الطبية والتربوية لهم.

وأشارت عميد كلية التربية، إلى أن تم توزيع هدايا على الأطفال المشاركين من معهد الأورام حوالى 100 طفل مريض من الكليات المشاركة وذلك فى إطار تقديم الدعم لهم.