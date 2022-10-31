فاكسيرا: مليار إصابة بالأنفلونزا فى العالم سنويا منها 3 لـ5 ملايين حالة خطيرة

كتب ـ وليد عبد السلام

قال الدكتور مصطفى محمدى مدير عام التطعيمات ب المصل واللقاح ، إنه تظل الأنفلونزا أحد أكبر تحديات الصحة العامة في العال فهناك ما يقدر بمليار حالة في جميع أنحاء العالم كل عام، منها 3 إلى 5 ملايين حالة خطيرة.

وتابع، فى بيان له اليوم، يموت أكثر من نصف مليون شخص ( 290.000 إلى 650.000 ) بأسباب مرتبطة بالأنفلونزا، لذلك توصي منظمة الصحة العالمية بالتطعيم ضد الأنفلونزا باعتباره أكثر الطرق فاعلية للوقاية منها، وأكد أن التطعيم مهم بشكل خاص للأشخاص المعرضين لخطر الإصابة بمضاعفات الأنفلونزا الخطيرة، والتي تشمل التهاب عضلة القلب - التهاب الدماغ - التهاب العضلات.

وكانت كشفت وزارة الصحة والسكان عن عدد من النصائح الهامة للمواطنين بالتزامن مع التقلبات الجوية التي تحدث من وقت إلى آخر، مؤكدة أن فصل الخريف يتسم بتقلباته الجوية التي تتخلل أيامه بين الطقس الحار نهارا والبارد في ساعات الليل، وكذلك موجات التقلبات الجوية والأمطار، وتؤدي تلك التقلبات في الطقس إلى مضاعفات لدى مرضى الحساسية والتهاب الجيوب الأنفية.

وقال الدكتور حسام عبد الغفار المتحدث الرسمي باسم وزارة الصحة والسكان، إنه تزداد حدة أعراض التهابات الجيوب الأنفية في الفصول الانتقالية وهما فصلي الخريف والربيع، بسبب التقلبات في درجات الحرارة على مدار اليوم وكذلك زيادة نشاط الرياح والأتربة، مشيرًا إلى أن مرضى حساسية الجيوب الأنفية يحتاجون إلى اتباع بعض النصائح للحماية من أى مضاعفات، فقد تظهر عليهم بعض الأعراض التي تشير لالتهاب الجيوب الأنفية الحادة مثل إفرازات سميكة من الأنف، عادة ما تكون صفراء إلى خضراء، واحتقان أو انسداد بالأنف، وألم بالوجه، وارتفاع درجة حرارة الجسم إلى 38 درجة، والتعب، والسعال، وصعوبة أو عدم القدرة على الشم، وضغط الأذن أو الامتلاء، والصداع.