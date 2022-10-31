غدا "التموين" تستعرض أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا

كتب مدحت وهبة

توقع وزارة التموين والتجارة الداخلية ممثلة في جهاز تنمية التجارة الداخلية صباح غد الثلاثاء بروتوكول تعاون مع أحد البنوك الوطنية بمقر الوزارة، فى إطار تقديم خدمات رقمية في ظل التحول الرقمي، كما سيتم الإعلان عن أبرز الخدمات المقدمة إلكترونيًا بحضور الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور إبراهيم عشماوي مساعد أول الوزير ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية ورئيس مجلس إدارة البنك، ومن المقرر أن يتم استعراض الإنجازات التي حدثت في خدمات السجل التجارى.

كما سيتم توقيع بروتوكول تعاون بين الوزارة التموين وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بشأن تمويل مصانع وورش المشغولات الذهبية "ورشتي" بهدف توفير فرص العمل، وتنمية أعمال أصحاب ورش المشغولات الذهبية لضمان الحفاظ علي هذه الصناعة الحيوية.