عمليات المعلمين: وفاة معلم بالشرقية نتيجة هبوط حاد فى الدورة الدموية

كتبت آية دعبس

تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين تقريراً من النقابة الفرعية للمعلمين بالشرقية، يفيد بوفاة ( أ - م ) معلم لغة إنجليزية بمدرسة مشتول القاضي الإعدادية، التابعة لإدارة غرب الزقازيق التعليمية، عقب انتهاء طابور الصباح نتيجة هبوط حاد في الدورة الدموية.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، محسن لطفى رئيس النقابة الفرعية بالشرقية، وأعضاء اللجنة النقابية التابع لها، بالتوجه إلى المستشفى وإنهاء كافة إجراءات الدفن الخاصة بالمعلم، ومساندة أسرة المعلم فى هذه الظروب الصعبة، وتقديم واجب العزاء.

وأوضحت غرفة العمليات أن المعلم سقط وسط زملائه مغشيا عليه عقب انتهاء طابور الصباح أثناء دخوله الحصة الأولى، وتم استدعاء سيارة الإسعاف لنقله إلى المستشفى، ولكن وافته المنية في سيارة الإسعاف، نتيجة هبوط حاد بالدورة الدموية.

وتقدم نقيب المعلمين، بخالص العزاء لأسرة المعلم، الذي توفى أثناء أداء رسالته، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته وأن يلهم ذويه الصبر والسلوان.