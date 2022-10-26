اليوم السابع
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عمليات نقابة المعلمين: 4 أولياء أمور يعتدون على أخصائية اجتماعية بمطروح

الأربعاء، 26 أكتوبر 2022 02:53 م
عمليات نقابة المعلمين: 4 أولياء أمور يعتدون على أخصائية اجتماعية بمطروح نقابة المعلمين - أرشيفية
كتبت آية دعبس

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمعلمين، برئاسة محمد عبد الله الأمين العام، إخطارًا من النقابة الفرعية بمطروح، يفيد بتعرض أخصائية اجتماعية وعدد من المدرسين، بمجمع خير الله للتعليم الأساسى بإدارة مطروح التعليمية، للضرب بالعُصى من قِبل 4 من أولياء الأمور أمام الطلاب داخل حرم المدرسة، وتم تحرير محضر بالواقعة. 
 
ووجه خلف الزناتى نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، مفتاح الجرارى رئيس النقابة الفرعية بمطروح، وتكليف محامى النقابة الفرعية بمرافقة الأخصائية الاجتماعية ومتابعة تطورات بلاغ الشرطة. 
 
وأوضح رئيس النقابة الفرعية بمطروح أن الأخصائية الاجتماعية قد أرسلت استدعاء ولى أمر لإحدى الطالبات لمقابلة مدير المدرسة، وذلك بسبب شجار بين الطالبة وزميلة لها، وجاء رد فعلهم بالاعتداء بالضرب على الأخصائية.
 
وأكد الجرارى أن الشرطة ألقت القبض على أحد المتهمين، وجارى ضبط الباقين بعد ان تقدمت النقابة ببلاغ نبابة عن المعلمة لاتخاذ الإجراءات القانونية.

نقابة المعلمين

غرفة عمليات نقابة المعلمين

نقيب المعلمين



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