طالب بالمدرسة الرياضية ببنها يحرز المركز الأول عالميا في الخماسي الحديث بالبرتغال

القليوبية إبراهيم سالم

قدمت سماح إبراهيم، مدير مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، وسعيد ندا وكيل مديرية التربية والتعليم بالقليوبية، التهنئة للطالب أحمد أسامة عبدالحميد، بالصف الثالث الإعدادي بالمدرسة الرياضية بإدارة بنها التعليمية، والحاصل على المركز الأول على مستوى العالم في بطولة الخماسي الحديث بالبرتغال.

وأكدت إبراهيم، أن مديرية التربية والتعليم بالقليوبية؛ حريصة على تشجيع الطلاب على ممارسة الأنشطة الرياضية، والمشاركة الإيجابية في البطولات والتواصل الفعّال مع طلاب محافظة القليوبية في مدارس القليوبية.

كما قدمت عبارات الشكر والتقدير والامتنان، للطالب المتميز ولإدارة المدرسة دكتور سيد عبدالهادى مدير إدارة المدرسة - المحفزة للمواهب وداعمة للأنشطة الرياضية ولأسرة الطالب، وتشجيعهم لموهبته، وكل الشكر والتقدير لتوجيه التربية الرياضية بقيادة حنان الشحات، موجه عام التربية الرياضية، لمشاركتهم الفعالة في المسابقات الرياضية، وتكريم الموهوبين والمتميزين في جميع الإدارات التعليمية، وذلك برعاية الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني واللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية.