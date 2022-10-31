ضبط كميات من المخدرات ومليون جنيه بحوزة مسجلين فى بنى سويف

بنى سويف هانى فتحى

تمكنت وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا في بني سويف، برئاسة الرائد عمرو حسونة، رئيس المباحث، من ضبط كمية كبيرة ومتنوعة من المخدرات، ومبلغ مليون و300 ألف جنيه، بحوزة "مسجل وشقي" على أحد الطرق الفرعية بالمركز.

تلقى اللواء أسامة حلمي، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بني سويف، إخطارًا من اللواء منصور الدغيدي مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود معلومات للرائد عمرو حسونة، رئيس وحدة مباحث مركز شرطة إهناسيا، من أحد مصادره السرية، عن عملية تسليم كمية من المخدرات على أحد الطرق الفرعية بالمركز.

وبعد التأكد من صحة المعلومات، وتقنين الإجراءات، قامت قوة أمنية على رأسها الرائد عمرو حسونة، رئيس المباحث، وبصحبته النقيب طه عويس والنقيب مصطفى حميده والنقيب علي خالد، معاوني المباحث، باستهداف الشابين أثناء توقفهما بسيارة ملاكي بطريق قرية منشأة الحاج، وتمكنت من ضبطهما، وهما: "ب ع.م.ع" 33 عامًا،"ط مسجل شقي خطر، مقيم قرية منشأة الحاج، و"عبد ع م.ح" 24 عامًا، عليه معلومات، مقيم قرية قلة، بدائرة المركز.

وبفحص السيارة وتفتيشهما عثر بحوزتهما على: 20 طربة من مادة الحشيش المخدر، و210 شرائط من مخدر الترمادول، وكمية من مخدر "الأيس" وكمية أخرى من نبات البانجو المخدر، ومبلغ مليون و300 ألف و900 جنيهًا، وسيارة ملاكي حمراء اللون تحمل لوحات رقم (و م ف 7135) وهاتف محمول، يتم إستخدامهما في تسليم وترويج المخدرات على عملائهما.

وتم اقتيادهما لمركز شرطة إهناسيا، والتحفظ على السيارة والمضبوطات وجرى إتخاذ الاجراءات الإدارية والقانونية وتحرر المحضر رقم 18785 لسنة 2022 جنح مركز إهناسيا، وأخطرت النيابة العامة التي بأشرت التحقيقات برئاسة المستشار مصطفى عبد التواب، مدير نيابة إهناسيا، الذي أمر بحبس المتهمان 4 أيام على ذمة التحقيقات.