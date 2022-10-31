ضبط عاطل أثناء ترويجه المواد المخدرة بمركز الرياض في كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

تمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، بمديرية أمن كفر الشيخ، من تحديد وضبط عاطل من ذوي المعلومات الجنائية، وذلك أثناء ترويجه للمواد المخدرة بأنواعها، حيث تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبطه، وبحوزته 2 كيلو و700 جرام من جوهر مخدر حشيش، بالإضافة إلى 450 جراما من جوهر مخدر الهيروين، ليجري ضبطه واقتياده إلى مركز الشرطة وتحرير محضر بالواقعة، وعرضه على جهات التحقيق.



تلقى اللواء خالد عبد السلام بدر، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطار من إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن كفر الشيخ، يفيد بورود إشارة من وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، يفيد برصد عناصر الشرطة السريين، لعاطل من ذوي المعلومات الجنائية، يقوم بالترويج المواد المخدرة.



وتمكنت وحدة البحث الجنائي بمركز شرطة الرياض، من ضبط المتهم حيث تبين أنه " ع. ص. أ. ا " 32 سنة، من ذوي المعلومات الجنائية، وبتفتيش المتهم عثر بحوزته علي 2 كيلو و700 جرام من جوهر مخدر حشيش بالإضافة إلي 450 جرام من جوهر مخدر الهيروين، وسلاح أبيض “ سكين”، ومبلغ مالي من حصيلة المبيعات للمواد المخدرة، وهاتف محمول يستخدمه للترويج للمواد المخدرة، ليجري تحرير محضر حمل رقم 14175 لسنة 2022 جنايات مركز شرطة الرياض، فيما جري العرض علي جهات التحقيق التى أمرت بحبس المتهم علي ذمة التحقيقات.







