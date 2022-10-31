اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:09 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سيدات فى أسوان يقترحن وضع تشريعات من أجل التصدى لتداعيات التغيرات المناخية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 11:11 ص
سيدات فى أسوان يقترحن وضع تشريعات من أجل التصدى لتداعيات التغيرات المناخية جانب من الندوة
أسوان - عبد الله صلاح

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
طالبت السيدات المشاركات في ندوة التوعية حول قضية تغيرات المناخ بقصر ثقافة الرديسية بأسوان، والتى نظمتها المنصة المحلية للتغيرات المناخية بأسوان، الساسة وقادة العالم المشاركين في قمة المناخ العالمى بشرم الشيخ والتى ستنعقد مطلع الشهر القادم، بوضع تشريعات وقوانين من شأنها التصدى للتهديدات والتحديات المشتركة لمجابهة الأزمات المناخية الحالية والمحتملة.
 
كما اقترحن السيدات، بتعزيز التعاون بين منظمات المجتمع المدني في دول العالم بما يعزز دورها في التصدي للتداعيات الناجمة عن التغيرات المناخية، ودمج الفئات المهمشة وذوي الإعاقة والأكثر تأثرًا بتداعيات تغير المناخ.
 
وقال الدكتور أحمد زكى أبو كنيز رئيس الاتحاد النوعى للبيئة بأسوان والمنسق العام للمنصة المحلية للتغيرات المناخية بالمحافظة، إن الندوة شارك فيه حشد كبير من السيدات الاسوانيات بمدينة الرديسية والقرى التابعة لها، بجانب مسئولى المجلس القومى للمرأة وجمعية سر الحياة لتنمية المجتمع وتناولت الندوة قضية التغيرات المناخية و تأثيراتها المختلفة السلبية على الغذاء و الموارد المائية فى مصر و كيفية التكيف معها ودور المرأة فى ذلك كما تمت تلاوة ميثاق شرف مواجهة التغيرات المناخية و التوقيع عليه من قبل الحاضرين.

التغيرات المناخية

اسوان

تشريعات المناخ

شرم الشيخ

اخبار المحافظات

اخبار مصر



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة