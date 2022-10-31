اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:12 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ 70 من طالبات المدارس.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:59 م
سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ 70 من طالبات المدارس.. صور رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج
سوهاج عمرو خلف

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية "يوم الجمعة" من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وحتى أبريل القادم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.
 
ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم ثاني رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج يوم الجمعة الماضي، لعدد 70 من طالبات مدارس " الثانوية الفندقية بطهطا، والتجارة المتقدمة الثانوية بسوهاج، والإعدادية بنات بالمراغة، والشيخ يوسف للتعليم الأساسي"، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت مناطق " أبيدوس، ومنطقة آثار الشيخ حمد " معبد اتريبس"، والدير الابيض، والدير الاحمر، ومتحف سوهاج، وكذلك معبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم، وقرية النساجون بحي الكوثر".
 
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (1)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (1)

رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (2)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (2)

رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (3)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (3)

رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (4)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (4)

رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (5)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (5)

رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (6)
رحلات سياحيه لطلاب المدارس بسوهاج (6)

 


سوهاج

محافظ سوهاج

السباحة

اخبار مصر

المدارس



الموضوعات المتعلقة

رئيس جامعة سوهاج يشهد ختام فعاليات الحوار الوطني للتغيرات المناخية.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:27 م

جامعة سوهاج تعلن فتح باب التقدم لجائزة الشيخ محمد سيد طنطاوى للتسامح الدينى

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 10:17 ص

"ابدأ" تدرب العاملين لتوطين الصناعة المصرية.. عضو المبادرة: بدأنا فى سوهاج وهناك دراسات لكل محافظة.. أحد المتدربين: نتدرب على أعلى مستوى لتأهيلنا لسوق العمل.. وخبير: القيادة السياسية تقدم دعما لا متناهى للصناعة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 08:08 م

"ابدأ": المبادرة بدأت برامج التدريب فى سوهاج.. وهناك دراسات لكل محافظة

الأحد، 30 أكتوبر 2022 07:21 م

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة