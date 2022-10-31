سوهاج تنظم زيارات للمعالم السياحية والأثرية لـ 70 من طالبات المدارس.. صور

نظمت محافظة سوهاج ممثلة في الإدارة العامة للسياحة، والهيئة الإقليمية لتنشيط السياحة، برنامجا للتوعية السياحية لطلاب المدارس، يشمل 27 رحلة سياحية بنطاق المحافظة، بواقع رحلة أسبوعية "يوم الجمعة" من كل أسبوع، بداية من منتصف أكتوبر الجاري، وحتى أبريل القادم ، وذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء طارق الفقي محافظ سوهاج، بشأن العمل على تنشيط السياحة الداخلية، ونشر الوعي السياحي والأثري بين أبناء المحافظة، خاصة طلاب المدارس.

ومن جانبه أوضح أسامة المصري مدير عام السياحة بالمحافظة، أنه تم تنظيم ثاني رحلات اليوم الواحد ضمن فعاليات البرنامج يوم الجمعة الماضي، لعدد 70 من طالبات مدارس " الثانوية الفندقية بطهطا، والتجارة المتقدمة الثانوية بسوهاج، والإعدادية بنات بالمراغة، والشيخ يوسف للتعليم الأساسي"، حيث قاموا بزيارة عدد من المعالم السياحية والأثرية بنطاق المحافظة، شملت مناطق " أبيدوس، ومنطقة آثار الشيخ حمد " معبد اتريبس"، والدير الابيض، والدير الاحمر، ومتحف سوهاج، وكذلك معبد رمسيس الثاني، ومقابر الحواويش بأخميم، وقرية النساجون بحي الكوثر".