سفير مصر بالدوحة يشارك فى افتتاح المركز الدولى لخدمات كأس العالم بقطر

شارك السفير عمرو الشربينى، سفير جمهورية مصر العربية فى الدوحة، يوم 30 أكتوبر الجارى فى افتتاح المركز الدولى للخدمات القنصلية المخصص لدعم المشجعين وتقديم المساعدة لهم خلال تواجدهم بقطر لحضور فعاليات كأس العالم لكرة القدم.

ومن المقرر أن يبدأ المركز عمله اعتباراً من 1 نوفمبر 2022، حيث يقع بمقر مركز الدوحة للمعارض والمؤتمرات (DECC)، ويسستقبل جمهور البطولة يومياً من الساعة 10 صباحاً وحتى 10 مساءً، ويضم ممثلين عن أكثر من 40 سفارة معتمدة لدى قطر، بما فيها سفارات الدول الواحدة والثلاثين التى تأهلت منتخباتها للمشاركة فى كأس العالم 2022، إضافةً إلى الدول التى سجلت أعلى معدلات شراء لتذاكر مباريات البطولة ومن بينها مصر.

ونوهت سفارة جمهورية مصر العربية فى الدوحة، إلى أنه في حالة تعرض أى من المشجعين المصريين القادمين لمشاهدة مباريات البطولة فى قطر لأمر طارئ، بسرعة التوجه إلى مركز الخدمات المشار إليه لتلقى المساعدة.