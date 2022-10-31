سفير بكين بالقاهرة: مصر تشهد إنجازات ملموسة في عهد الرئيس السيسي

كتبت رباب فتحى

قال السفير الصيني بالقاهرة ، لياو ليتشيانج إنه حضر المؤتمر الوطني الـ20 للحزب الشيوعي الصيني شهر أكتوبر الجاري في بكين، لافتا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أرسل رسالة تهنئة للرئيس الصيني شي جين بينج وكذلك نواب البرلمان المصري.

وأضاف أن الرئيس السيسي تمنى النجاح والتقدم للرئيس الصيني وتطلع لاستمرار العمل من أجل ترسيخ التعاون المشترك ودفع العلاقات لآفاق أرحب بما يخدم مصالح البلدين.

وأعرب في مؤتمر صحفي صباح اليوم عن شكره للرئيس عبد الفتاح السيسي والأصدقاء المصريين على مشاركتهم التهنئة.

وتابع إن مصر دولة صديقة وأول دولة عربية وأفريقية تقيم علاقات دبلوماسية مع الصين. ومنذ تأسيس الصين الجديدة وضع الحزب الشيوعي سياسة لتعزيز العلاقات مع العالم وهو ما تفعله وستفعله بكين عن مع مصر والدول العربية.

وأكد السفير الصيني أن مصر شهدت تقدم في مجالات متعددة خلال رئاسة عبد الفتاح السيسي حيث تمكنت من التعامل مع أزمة وباء كورونا بينما استمرت في بناء الجمهورية الجديدة وفقا لرؤيتها ٢٠٣٠. وأطلقت مبادرات مهمة مثل مبادرة حياة كريمة مؤكدا أنها حققت إنجازات ملموسة كبيرة وتتقدم نحو طريق استكشاف المزيد سبل النمو.

وأعرب عن إعجابه بالمسيرة والتجربة المصرية لافتا إلى ما قاله الرئيس الصيني فيما يتعلق بتبادل الخبرات والمنفعة المتبادلة من أجل البشرية وقال إن البلدين يعملان معاً ويستفيدان من بعضهما البعض في مجالات مختلفة.

وحول مؤتمر الحزب الشيوعي الصيني ، قال إن هذا المؤتمر رسم الاستراتيجية الشاملة للصين خلال السنوات الخمس المقبلة.

وأكد أن الصين تتبني مبدأ التنمية السلمية والمنفعة المتبادلة والكسب المشترك وترغب خلال السنوات المقبلة في تعزيز هذا المبدأ والنهوض بالمجتمع الصيني وغلق الفجوة بين الأغنياء والفقراء ورفع مستوى المجتمعات.

وقال إن شعار المؤتمر كان رفع الراية العظيمة للاشتراكية ذات الخصائص الصينية عاليا، وتطبيق أفكار الاشتراكية ذات الخصائص الصينية في العصر الجديد على نحو شامل، وتطوير روح تأسيس الحزب ، وتعزيز الثقة بالنفس وتقوية الذات والتمسك بالأصل مع الابتكار، وإذكاء روح العمل بجد وحماس والتقدم إلى الأمام بشجاعة وعزيمة، والتضامن والكفاح في سبيل بناء دولة اشتراكية حديثة على نحو شامل والدفع الشامل لعملية النهضة العظيمة للأمة الصينية.