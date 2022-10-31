اليوم السابع
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سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات فى البنوك

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:36 م
سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بنهاية التعاملات فى البنوك دولار أمريكى - ارشيفية
كتبت ريهام الباشا

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ننشر سعر الدولار أمام الجنيه المصرى بالبنوك العاملة فى مصر اليوم بختام التعاملات، مسجلا فى البنك الأهلي المصرى 23.90 جنيه للشراء، 24 جنيها للبيع، وفى بنك الإسكندرية سجل 24 جنيه للشراء، 24.10 جنيه للبيع، بينما سجل البنك المركزى المصرى 24.05 جنيها للشراء، 24.18 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كافة البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى

24.05 جنيه للشراء.

 

24.18 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

23.90 جنيه للشراء.

 

24  جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

24 جنيه للشراء.

 

24.1 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك مصر

23.90 جنيه للشراء.

 

24 جنيها للبيع.

 

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

24 جنيه للشراء.

 

24.1 جنيه للبيع.

 

سعر الدولار فى مصرف أبو ظبى الإسلامى

24.15 جنيه للشراء.

 

24.20 جنيه للبيع.


سعر الدولار

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