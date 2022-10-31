اليوم السابع
Ads
الإثنين، 31 أكتوبر 2022 03:13 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار المحافظات

رئيس ميناء دمياط يجرى جولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير الميناء.. صور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:50 م
رئيس ميناء دمياط يجرى جولة تفقدية لمتابعة مشروعات تطوير الميناء.. صور جانب من الجولة
فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قام اللواء بحرى أحمد عبد المعطي حواش رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، بجولة تفقدية برفقة اللواء بحري طارق عدلى نائب رئيس مجلس إدارة هيئة ميناء دمياط، للتشغيل اشتملت على محطة الكهرباء الرئيسية و الموزعات المغذية لكافة أجزاء الميناء. 
 
وشدد رئيس ميناء دمياط،  على ضرورة اتباع تعليمات الأمن والسلامة والصحة المهنية في التعامل مع اللوحات والمحولات والخلايا حفاظاً على سلامة الأفراد. 
 
كما تضمنت الجولة أيضا تفقد أنظمة التحكم وتحليل وتحصيل المعطيات "منظومة إسكادا" وهو النظام الذى يقوم بتجميع البيانات من الحساسات الموضوعة بنظام التحكم بالمحطات الفرعية الخاصة بالكهرباء و محطات المياه وارسالها إلى الحاسب الرئيس بغرفة الكنترول للمراقبة والتحكم إليكترونياً. 
 
كما تفقد رئيس مجلس الإدارة محطة المعالجة البيولوجية والوحدة المدمجة لفصل خليط الصرف الصحي والصناعي ومحارق المخلفات ، والاطمئنان على كفاءة تشغيلها. 
 
الجولة
الجولة

رئيس ميناء دمياط
رئيس ميناء دمياط

جولة رئيس ميناء دمياط
جولة رئيس ميناء دمياط

 


ميناء دمياط

أخبار محافظة دمياط

هيئة ميناء دمياط

منظومة اسكادا



الموضوعات المتعلقة


مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة