رئيس جامعة حلوان يتابع سير العملية التعليمية بالجامعة ويوجه بتطوير اللوائح

كتب محمد صبحى

أجرى الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جولة تفقدية بكلية الآداب لمتابعة سير العملية التعليمية بالكلية، وكذلك الاستماع إلي رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس بالكلية وتم مناقشة بعض الاحتياجات، واستمع لاقتراحاتهم ورؤيتهم لتطوير المنظومة التعليمية، وقد كان باستقبال الدكتورة مها حسنى عميد الكلية ووكلاء الكلية.

وشملت الجولة متابعة لسير العمل بالكلية وتفقد جميع معامل الكلية وشدد على تطويرها، وحث على ضرورة عمل صيانه للاندسكيب، وخلال زيارته قام رئيس الجامعة بتفقد قاعات الدراسة.

وخلال اجتماعه مع رؤساء الأقسام أكد رئيس الجامعة على أن الجامعة بها تخصصات فريدة فهى جامعة تكنولوجية وفنية ونوعية، مبينا أهمية إعادة الهيكلة الأكاديمية بما يتماشى ويتناسب مع الخارج، مع ضرورة هيكلة أصول الجامعة بما يتماشى مع رؤية الجامعة، مفيدا أن كل مقومات الجامعة تس للكليات حسب التخصصات، موضحا أهمية البحث العلمي لتخريج طالب متميز ذو تكاملية يستطيع أن ينافس في سوق العمل من أجل رفعة شأن الجامعة.

كما قام رئيس جامعة حلوان بزيارة تفقدية لكلية التجارة وإدارة الأعمال وكان فى استقباله الدكتورة أمانى فاخر عميد الكلية ورواد الكلية من أعضاء هيئة التدريس، وخلال الزيارة أوصى بعمل جلسات لمناقشة وتطوير اللوائح وعمل برامج خاصة تتناسب مع احتياجات المجتمع، ليكون هناك تطوير فعلى، وامكانيات مادية مناسبة، واداء حقيقى بشكل مناسب لتحقيق جودة التعليم والحفاظ على التميز والتفرد لخريجى الكلية، مؤكدا أن توفير بيئة تعليمية ملائمة وتطوير العملية التعليمية لها إنعكاس على دقة ومستوى وانضباط الطلاب.

وفى ذات السياق تفقد كلية الخدمة الإجتماعية وكان في استقبال الدكتور زغلول عباس حسنين عميد الكلية، والدكتور وجدى بركات وكيل الكلية وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وقد أكد على ضرورة بناء الثقة بين إدارة الجامعة وأعضاء هيئة التدريس والطلاب، موضحا أن العنصر البشرى هو الأهتمام الاساسى للوصول لجودة التعليم، مؤكدا أن الطلاب هم المستقبل وهم منتج الجامعة.

واوصى رئيس جامعة حلوان بعمل برنامج خاص بشراكة دولية، وقد أستكمل حديثه أن جامعة حلوان تسعى لاتخاذ خطوات سريعة وواضحة في منظومة التحول الرقمي، لتتماشى مع نظام الدراسة الحديث، مشيرا إلي أن إمكانيات جامعة حلوان كبيرة لذا نحتاج للتنظيم والاهتمام ورعاية المنشآت وحسن استغلال الموارد المتاحة والتأكيد على أن تكون المقومات الأساسية للدراسة جاهزة لخدمة العملية التعليمية، كما شدد على ضرورة تطوير الاستراحات الخاصة بأعضاء هيئة التدريس.

وأجري الدكتور السيد قنديل رئيس الجامعة جولة تفقدية لكلية العلوم وكان فى استقباله الدكتور عماد ابو الدهب عميد الكلية والدكتور ماهر حلمى العميد السابق وأعضاء هيئة التدريس بالكلية، وتفقد سيادته معامل الكلية وقاعات التدريس، كما تفقد مركز المعلوماتية الحيوية بكلية العلوم والذي تم إنشائة بتمويل من الخطة الاستراتيجية لجامعة حلوان كأحد المراكز المتميزة في العلوم البازغة وعلوم الصدارة واستمع لشرح عن انشطة المركز ومجالاته البحثية من الدكتور إيهاب عبد الرؤف عيسوي، المدير المؤسس للمركز والذي أوضح أن المركز يقدم خدماته الي الطلاب والباحثين من تدريب و تدريس وبحوث في مجالات محاكاة التفاعلات الحيوية و تصميم الدواء القائم علي التركيب و دراسة المسارات البيولوجية و تحاليل الجينات والطفرات الوراثية.

وقد رافق الدكتور السيد قنديل خلال جولاته بالكليات محمد ناصر أمين عام الجامعة، هشام رفعت، مها عبد الرحيم الأمناء المساعدين، وعدد من مديرى العموم.