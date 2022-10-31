اليوم السابع
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"دا سيلفا" يتقدم على "بولسونارو" بانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 95%

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 12:38 ص
"دا سيلفا" يتقدم على "بولسونارو" بانتخابات الرئاسية البرازيلية بعد فرز 95% "دا سيلفا"
كتب عبد الوهاب الجندى

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قالت وسائل إعلام برازيلية، إن المرشح للرئاسة "دا سيلفا"، يتقدم بشكل طفيف على منافسه "بولسونارو" في الانتخابات بعد فرز 97% من الأصوات، وحصل دا سيلفا على 50.73% مقابل 49.27% لـ"بولسونارو"

وفي الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، دعي أكثر من 156 مليون برازيلي الأحد إلى مراكز الاقتراع لحسم المنافسة المحتدمة بين الرئيس اليميني المتطرف المنتهية ولايته جايير بولسونارو، ومرشح اليسار لويس إيناسيو لولا دا سيلفا.

ووفق للاستطلاعات فإنها تتوقع منذ أشهر أن يفوز الرئيس السابق لويس إيناسيو لولا دا سيلفا (2003- 2010) بولاية جديدة ثالثة، فإن الرئيس المنتهية ولايته اليميني المتطرف جايير بولسونارو يأمل في الفوز بعهدة جديدة، لا سيما بعد النتائج غير المنتظرة التي أحرزها في الدورة الأولى التي أجريت في 2 أكتوبر 43% مقابل 48% للولا.

 

 

 


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