اليوم السابع
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الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:31 م
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خليك واعى.. لا صحة لجمع بطاقات الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة "إنفوجراف"

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 01:12 م
خليك واعى.. لا صحة لجمع بطاقات الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة "إنفوجراف" التضامن الاجتماعى

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء تزعم تكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم، تواصل المركز مع وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء.
 
خليك واعى
خليك واعى
 
 
الشائعة:
 
تكليف الرائدات الريفيات التابعات لوزارة التضامن بجمع بطاقات بعض الأسر لصرف منحة العمالة غير المنتظمة لهم
 
 
الحقيقة:
 
وزارة التضامن نفت تلك الأنباء، مؤكدة أن كافة المنح والمساعدات يتم الإعلان عنها بشكل رسمى عبر قنوات الاتصال الرسمية للوزارة.
 
تقدم الوزارة المساعدات للفئات الأولى بالرعاية من خلال برامج الحماية الاجتماعية وأبرزها "تكافل وكرامة".
 
*تقوم الرائدات بـ:
 
أنشطة تعزيز الوعى المجتمعى من خلال الزيارات المنزلية واللقاءات المجتمعية.
 
استيفاء استمارات "وعى" لرصد السلوكيات الخاصة بالأسر بشأن القضايا المجتمعية والاقتصادية.

الرائدات الريفيات

التضامن الاجتماعى

الحكومة

مصطفى مدبولى

اليوم السابع بلس

العمالة غير المنتظمة

خليك واعى



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