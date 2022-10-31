خبير اقتصادى: "ابدأ" تركز على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص بكافة المستويات

كتب أحمد عرفة

أكد الدكتور وليد جاب الله الخبير الاقتصادي، أن الصناعة وتنميتها لابد أن تحل محل الواردات، في ظل ظرف زمنى في منتهى الحساسية، وفى ظل خريطة الأجندة الدولية، يتم ترتيبها بسبب أزمة سلاسل الإمداد والحرب الروسية الأوكرانية.

وأضاف الخبير الاقتصادي، خلال تصريحاته لقناة إكسترا نيوز، أن الرئيس عبد الفتاح السيسى استجاب لفكرة شبابية، وهى مبادرة ابدأ لتوطين الصناعة، ودعمها الرئيس السيسى، وهي نفس فكرة مبادرة حياة كريمة، فهي فكرة شبابية دعمها الرئيس السيسى.

وأوضح الخبير الاقتصادي، أن مبادرة ابدأ تركز على تقديم كل الدعم للقطاع الخاص على كافة المستويات الكبيرة والصغيرة والمتوسطة من أجل تنفيذ صناعات متنوعة تحل محل الواردات ، وبدأت نتائجها من خلال 64 مشروع صناعى .