اليوم السابع
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أكرم القصاص
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حياة كريمة.. إنهاء رفع كفاءة مدرسة الشهيد عادل منصور بكفر أبو محمود فى المنوفية

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 06:00 ص
حياة كريمة.. إنهاء رفع كفاءة مدرسة الشهيد عادل منصور بكفر أبو محمود فى المنوفية مدرسة ضمن حياة كريمة- أرشيفية
المنوفية - فريق المحافظات

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أعلن خالد النمر رئيس مركز ومدينة أشمون بمحافظة المنوفية، عن الانتهاء من تسليم مشروع جديد بقطاع الأبنية التعليمية بقرى أشمون، حيث تم الانتهاء من رفع كفاءة وتطوير مدرسة الشهيد عادل منصور الابتدائية بكفر منصور التابعة للوحدة المحلية بسنتريس بنسبة تنفيذ 100%، وذلك ضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً أنه تم الانتهاء من تسليم هذا المشروع فى الموعد المحدد له وذلك لخدمة العملية التعليمية بقرية كفر أبو محمود والقرى المجاورة، تنفيذاً لتوجيهات وتعليمات معالى الوزير اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية بالمتابعة الدورية لكافة المشروعات التى يتم تنفيذها ضمن المبادرة الرئاسية حياه كريمة بقرى مركز أشمون للنهوض والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

 

وأكد النمر أن الدولة تولى اهتماماً كبيراً بقطاع التعليم وتسعى جاهدة إلى الحفاظ على مصلحة أبنائها الطلاب التى تأتى فى أولويات أجندة الحكومة من خلال التوسع فى إنشاء صروح تعليمية جديدة وكذا تطوير ورفع كفاءة المدارس الموجودة بالفعل بمختلف قرى ومراكز ومدن المحافظة للمساهمة فى الارتقاء بالمنظومة التعليمية، وأوضح أيضاً أنه جار الانتهاء من التشطيبات النهائية لعدد كبير من المنشآت التعليمية التى يتم تنفيذها ضمن مبادرة حياة كريمة بقرى أشمون، مؤكداً على استمرار المتابعة الدورية لجميع المشروعات التى يتم تنفيذها بالمبادرة والتدعيم الكامل لها للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بمركز أشمون.

 


محافظة المنوفية

حياة كريمة

مدرسة كفر ابو محمود

مركز أشمون



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