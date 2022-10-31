حبس المتهمين فى واقعة العثور على جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد بالشرقية

الشرقية فتحية الديب

قررت نيابة ديرب نجم العامة بالشرقية، حبس المتهمين فى واقعة ترك طفلة حديثة الولادة، بجوار مسجد النصر نطاق مدينة ديرب نجم، 4 أيام احتياطيا على ذمة التحقيقات، وإخلاء سبيل الطالبة، وتسليمها لأحد أهليتها، والتصريح بدفن جثة الطفلة.



بداية الواقعة، تلقى اللواء محمد صلاح مدير أمن الشرقية، إخطارًا من اللواء محمد الجمسى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة من مستشفى ديرب نجم المركزى، بوصول جثة طفلة حديثة الولادة بجوار مسجد النصر بنطاق المدينة.



بالانتقال والفحص تبين من التحريات الأولية، أن الطفلة مجهول الهوية عثر عليها أحد الأهالي جثة هامدة نطاق بندر ديرب نجم، على التحفظ بمشرحة المستشفى، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 6660 إدارى مركز ديرب نجم وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.



وتبين من التحريات قيام شاب بالتعدى على نجلة خالته الطالبة 14 عاما، وأنجب منها، وتبين أن الطالبة والدها متوفى وتعيش مع والدتها وخالتها بإحدى قرى محافظة الدقهلية، وبعد إنجاب الطالبة أخذت والدتها وخالتها الطفلة وتم وضعها فى حقيبة والتخلص منها بجوار مسجد النصر بمدينة ديرب نجم، وتم القبض عليهم وإحالتهم للنيابة العامة التى قررت بعد عرض الطالبة علي الطب الشرعي، تسليمها لأحد اهليتها والتصريح بدفن الطفلة، وحبس والدتها وشقيقتها والشاب المتهم بالتعدى عليها أربعة أيام على ذمة التحقيقات.



