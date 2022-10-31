تنفيذ إزالة 10 حالات بناء مخالف في مدينة المطرية بالدقهلية

الدقهلية - فريق المحافظات

أكد الدكتور أيمن مختار محافظ الدقهلية، أن التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بالبناء المخالف، يمثل إهدارا للثروة القومية للدولة مشيرا إلى تضافر جهود جميع الأجهزة بالمحافظة، للتصدى لها وتطبيق القانون بكل الحزم والحسم حرصا على حقوق الدولة وحقوق المواطنين.



وتابع محافظ الدقهلية، تقرير جهود الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية، لإزالة عدد من حالات البناء المخالف وبالتعدى على الارض الزراعية، والذى عرضة السيد محمد حمص رئيس مركز ومدينة المطرية، لتنفيذ إزالة عدد 10 مقابر فى المهد، تم بناؤهم بالتعدى على أرض زراعية بقرية العصافرة بمركز المطرية، وتمت الإزالة الفورية وتم اتخاذ الاجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ الدقهلية، أن الدولة بكامل أجهزتها تتصدى بكل حزم لأى محاولات للشروع فى التعدى على الأراضى الزراعية وأراضى الدولة بنطاق المحافظة، وقال "مختار" أن هناك توجيهات مشددة لجميع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والأحياء بإحالة جميع المخالفات فى هذا الشأن للنيابة العسكرية، وعدم الاكتفاء بتحرير محاضر، وشدد محافظ الدقهلية على أهمية الجاهزية من قبل كافة الوحدات المحلية، وبالتعاون مع الأجهزة المعنية للتصدى الفورى وبكل حزم لأية حالات شروع بالتعدى على الأراضى الزراعية، وأملاك الدولة وكذا حالات البناء بالمخالفة للقوانين المنظمة.