تموين الأقصر تضبط 27 كرتونة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية.. صور

الأقصر – أحمد مرعى

قاد رجال مديرية التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، حملات مكثفة على المخابز والأسواق، مما أسفر عن ضبط 27 كرتونة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية وبدون تاريخ إنتاج، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ويقول الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بالأقصر، أنه تم تشديد الرقابة على المخابز والأسواق وعليه قامت إدارة تموين (إسنا-البياضية-الزينية) بحملة تموينية، أسفرت عن ضبط 17 كرتونة كرواسون كل كرتونة عدد 24 قطعة، وعدد 4 كرتونة ساكس سبرنج بطعم الشطة بكل كرتونة عدد 15 كيس، وعدد 5 كرتونة عصير ميامي مشروب مانجو ألوان صناعية بها 24 زجاجة منتهية الصلاحية، وعدد كرتونة لوليتا ألوان صناعية مشروب سكري غير مدون عليها بيانات.

كما نجحت تلك الحملات فى ضبط عدد 10 علب جيلي بنكهة الفواكه غير مدون عليها تاريخ الإنتاج، وضبط عدد 2 خبز غير مطابق للمواصفات، وضبط عدد 2 مخالفات عدم الإعلان عن الأسعار، وضبط عدد 2 عدم وجود شهادة صحية، وضبط عدد 1 مخبز تصرف في 9 شيكارة، وضبط عدد 2 مخبز عدم نظافة.

فيما تفقد الدكتور تامر صلاح مختار وكيل وزارة التموين بمحافظة الأقصر، حالة الأسواق والمحلات العامة حيث حرص على لقاء بعض المواطنين وسؤالهم عن مدى مناسبة الأسعار لهم وعدم زيادتها، وذلك في إطار تنفيذ تكليفات دولة رئيس مجلس الوزراء، والدكتور على مصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية والمستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، بشأن متابعة توفر السلع الغذائية الأساسية والإستراتيجية وبأسعار مناسبة لكافة المواطنين، والتأكد من عدم إخفاء السلع بهدف زيادة أسعارها.

وأبدى المواطنين رضاهم عن توفر السلع وعدم المغالاة في الأسعار، حيث تؤكد مديرية التموين بالاقصر أنه سيتم تكثيف الحملات على كافة الأنشطة والتصدي بكل حسم لكل من تسول له نفسه إحتكار السلع أو اخفاءها بهدف زيادة الأسعار، وأنه سيتم إستقبال أي شكاوى على بوابة الشكاوى الحكومية وجهاز حماية المستهلك.



تموين الأقصر تضبط 27 كرتونة مواد غذائية وحلوى



تموين الأقصر تضبط 27 كرتونة مواد غذائية



ضبط 27 كرتونة مواد غذائية وحلوى أطفال منتهية الصلاحية







