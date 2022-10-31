اليوم السابع
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تعرف على أعمال التطوير بهيئة السكة الحديد

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 08:00 ص
تعرف على أعمال التطوير بهيئة السكة الحديد قطارات
كتب ـ سيد الخلفاوى

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شهدت السكة الحديد، أعمال تطوير وتحديث، على جميع الخطوط، كذلك للوحدات المتحركة والجرارات، وفقا لخطة الدولة فى التطوير، ويجرى حاليا تحديث الإشارات والنظم الخاصة بالتشغيل، ونعرض فى النقاط التالية أهم ما يتم بالسكة الحديد. 
 
تم توريد 1300 عربة مجرى روسي بنحو أكثر من مليار يورو. 
تم توريد 110 جرارات سكة حديد حديثة من إجمالي 260 جرارا جديدا. 
تم تأهيل 172 جرارا. 
الانتهاء من تطوير 580 مزلقانا. 
الانتهاء من إعادة تأهيل وتطوير العربات الإسبانية وتكييف عربات الدرجة الثالثة. 
تنفيذ أبراج ضمن مشروعات تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكة الحديد.
تم التخطيط لتوريد 1300 عربة ركاب جديدة وتم توريد 658 عربة منها. 
وصول القطار الأول من إجمالي 7 قطارات سيتم توريدها من تالجو الإسبانية العالمية وتم التشغيل التجريبي للقطار.
 الانتهاء من تأهيل 1235 عربة من اجمالى 1273 عربة. 
الانتهاء من تطوير 90 عربة إسبانى مكيفة بورش أبو راضى بالسكة الحديد.
التعاقد مع مصنع سيماف لتصنيع 140 عربة بضائع سطح للحاويات وتم الانتهاء من توريد 131 عربة منها. 
تم التعاقد على توريد 75 عربة لنقل الغلال وتم البدء في توريدها. 
 تم التعاقد مع مصنع سيماف لتوريد 1000 عربة بضائع أنواع مختلفة. 
تم الانتهاء من أعمال التحسينات وإعادة تأهيل وتطوير 177 محطة. 
تم إنشاء محطة سكة حديد قطارات الوجه القبلي ببشتيل. 
جارى تطوير نظم الإشارات على خطوط شبكة السكك الحديدية بإجمالي أطوال 1900 كم وتحويلها من النظام الميكانيكي الى النظام الالكتروني الحديث. 
تطوير وتحديث ورش السكة الحديد بالكامل. 
 
 

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القطارات



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