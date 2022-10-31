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تضرر طائرة الملكة كاميلا خلال رحلة عودتها من الهند بسبب الطيور.. فيديو وصور

الإثنين، 31 أكتوبر 2022 02:16 م
تضرر طائرة الملكة كاميلا خلال رحلة عودتها من الهند بسبب الطيور.. فيديو وصور كاميلا
كتبت : شيماء عبد المنعم

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واجهت الطائرة الملكة كاميلا زوجة الملك تشارلز، أزمة  في رحلة عودتها من الهند، بسبب الطيور، وكان ذلك في يوم الجمعة الموافق 28 أكتوبر 2022، ووفقا للتقارير المنشورة، فإن الطائرة التي كانت تقل الملكة كاميلا وهي طائرة بوينج تابعة للخطوط الجوية البريطانية، كانت تطير بها من مدينة بنغالور في الهند إلى مطار هيثرو في العاصمة البريطانية لندنن وحسب ما نشر موقع انديا توداي، واجهت الملكة دراما جوية أثناء تحلقها في الجو، بسبب اصطدامها بطائر.

تضرر طائرة الملكة كاميلا
تضرر طائرة الملكة كاميلا

وأظهرت مقاطع الفيديو والصور التي تم التقاطها عند هبوط الطائرة، أن مقدمة الطائرة قد لحق بها بعض الأضرار بسبب اصطدام الطيور بها أثناء تحليقها في الجو، واصطدام الطيور بالطائرات في المجال الجوي البريطاني أمر شائع إلى حد كبير، ووفقًا لهيئة الطيران المدني البريطاني، فإن الفترة فقط بين عامي 2012- 2016، شهدت وحدها أكثر من 8000 حادث اصطدام مؤكد للطيور بالطائرات أثناء تحليقها في المجال الجوي للمملكة المتحدة.

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اصطدام الطيور بالطائرات في المجال الجوي لا يشكل خطر كبير على الطائرات، ولذلك فلقد اختار قصر باكنجهام تجاهل التعليق على حادثة اصطدام طيور بطائرة الملكة كاميلا في رحلة عودتها إلى الهند إلا أن متحدث باسم الخطوط الجوية البريطانية علق بشكل مختص على الحادث قائلا: "هبطت الطائرة بسلام، وكل شيء سار على ما يرام، كالمعتاد"، ومن المقرر أن يتم فحص الطائرة، وبمجرد إصلاح الضرر الذي لحق بالطائرة، سيتم إعادتها إلى الخدمة.


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