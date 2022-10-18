يشار إلى إنه حفل توزيع جوائز بوكر الأول منذ عام 2019 حيث لم يتم تنظيم الحفل لمدة ثلاث سنوات بسبب أزمة كورونا.

وانضمت كاميلا إلى حفل استقبال، حيث من المقرر أن تلتقي بالمؤلفين المختارين بالإضافة إلى المحكمين، حيث ستتم دعوة الملكة على خشبة المسرح لتقديم جائزة بوكر للمؤلف/ة الفائز/ة.

قالت الأمين العام لجائزة "بوكر" إيف سميث -في كلمتها خلال الحفل- إن كاميلا تستمتع بالحدث وتهتم بالمؤلفين، وإنه "لأمر رائع أن تكون صاحبة الجلالة هنا لأنها تهتم حقًا بالمؤلفين، وحتى لو لم تتمكن من الحضور في السنوات السابقة، فهي دائمًا تتطلع لرؤيتهم الأن."



وأضافت "عندما توفت الملكة (اليزابيث) وأصبحت الملكة (كاميلا)، افترضنا نوعًا ما أن هذا الحفل قد يكون واحدًا من الأشياء التي لا نتوقع رؤيتها بها الأن، لكن مهلاً، إنها هنا، لذا فهي شخصية رائعة."



ستكون هذه السنة هي المرة السابعة التي تقدم فيها كاميلا الجائزة بوكر، وهي الجائزة الأدبية الرائدة في العالم الناطق باللغة الإنجليزية.



وستقدم الملكة كاميلا الجائزة للفائز من بين الأعمال "جلوري" للمؤلفة نوفيولت بولاوايو، و "ذا تريز" للمؤلف يبريفال ايفيريت و"تريكل واكر" للمؤلف الان جارنر و"سيفين مونز أوف مالي الميدا" للكاتب شيهان كارونتلاكا و"سمول ثينجس لايك ذيس" للمؤلفة كلير كيجان و"أوه وليام" للمؤلفة اليزابيث ستراوت.



وستقدم كاميلا الجائزة للفائز في واحدة من أولى ارتباطاتها العامة منذ وفاة الملكة إليزابيث الثانية.