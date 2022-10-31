تحقيقات النيابة: راكب حاول تهريب عملات أجنبية عبر مطار القاهرة

كتب عبد الله محمود

كشفت تحقيقات النيابة العامة، حول واقعة ضبط صاحب شركة قطع غيار "حاسب آلى"، متهم بمحاولة تهريب عملات أجنبية إلى خارج البلاد، عبر ميناء القاهرة الجوى، حيث قام المتهم بإخفاء العملات الأجنبية داخل "دجاج مجمد"، متجها إلى إحدى الدول الأجنبية.

وأضافت التحقيقات، أن المتهم حاول تهريب العملات الأجنبية ذات القيمة الكبيرة من " الدولار، واليورو"، حيث قام بجمع تلك المبالغ من السوق السوداء، بالإضافة إلى شرائه طرودا من الدجاج المذبوح، وقام بتغليف تلك العملات الأجنبية وأخفاها داخل الدجاج وقام بتجميدها، في محاولة منه لإخفاء المبالغ المالية المهربة وبقصد إيهام رجال مطار القاهرة.

البداية كانت بتمكن ضباط الإدارة العامة لشرطة ميناء القاهرة الجوى بقطاع أمن المنافذ باستخدام التقنيات الفنية الحديثة من ضبط صاحب شركة قطع غيار» حاسب آلى «، مقيم بالجيزة، لحيازته مبالغ مالية» عملات أجنبية «بلغت 143،100 ألف دولار أمريكي و91،350 ألف يورو، كانت مخبأة داخل طيور مجمدة دجاج«، وذلك خلال إنهاء إجراءات سفره على متن إحدى الرحلات المتجهة لإحدى الدول الأجنبية.

وبمواجهته اعترف بحيازته للمضبوطات بقصد تهريبها خارج البلاد، تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، وأخطرت النيابة العامة، التي باشرت التحقيق.