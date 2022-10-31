بولندا تعرب عن تعازيها فى ضحايا حادث التدافع بكوريا الجنوبية

كتبت: هناء أبو العز

أعرب الرئيس البولندي أندريه دودا، عن خالص تعازيه في ضحايا حادث التدافع الذي وقع في العاصمة الكورية الجنوبية (سول) وأسفر عن خسائر في الأرواح.

وقال دودا - في رسالة عزاء نقلها راديو بولندا اليوم الاثنين - "في هذا الوقت العصيب أعرب عن أحر التعازي لأسر وأصدقاء الضحايا وكذلك إلى شعب كوريا الجنوبية في أعقاب هذه المأساة التي لا يمكن تصورها".

من جانبه، قال رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي - في تغريدة نشرها على موقع التدوينات القصيرة "تويتر" - "أنباء مروعة من سول حول وفاة الكثير من الأشخاص.. وباسم الحكومة، أقدم أحر التعازي للسلطات الكورية الجنوبية.. ونصلي من أجل الضحايا وأحبائهم والشعب الكوري بأسره الذي يعيش اليوم أحلك أيامه".

بدوره، قال وزير الخارجية البولندي زبيجنيو راو "أعرب عن عميق التعازي لشعب جمهورية كوريا.. تربط بولندا وجمهورية كوريا علاقات صداقة عميقة، نحن معكم في هذه الأوقات الصعبة".

وكانت السلطات في كوريا الجنوبية قد أعلنت مصرع 153 شخصا بينهم 22 أجنبيا وإصابة 82 آخرين جراء حادث التدافع الذي وقع بإحدى ضواحي العاصمة "سول" خلال احتفالات "هالوين" التي تقام للمرة الأولى بالعاصمة منذ ثلاث سنوات بعد رفع القيود المفروضة بسبب فيروس كورونا المستجد.