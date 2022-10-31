بايدن: شركات النفط لا تساعد المستهلكين رغم ما تجنيه من أرباح قياسية

كتب أحمد عرفة

قال الرئيس الأمريكي جو بايدن، إن شركات النفط لا تساعد المستهلكين رغم ما تجنيه من أرباح قياسية، وفقا لخبر عاجل بثته قناة القاهرة الإخبارية منذ قليل.

وأضاف الرئيس الأمريكي، أن صناعة النفط لم تف بالتزاماتها بدعم الشعب الأمريكى.

وسيقوم الرئيس الأمريكي جو بايدن بفرض ضريبة جديدة على شركات النفط والغاز، بعد أن أعلنت الشركات ‏عن دفعة أخرى من الأرباح المرتفعة للغاية وسط ارتفاع أسعار الغاز.‏

وفقا لبلومبرج، قال مسؤول في البيت الأبيض إن بايدن سيدعو شركات النفط والغاز لاستثمار أرباحها في ‏‏"خفض التكاليف للعائلات الأمريكية وزيادة الإنتاج".‏